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Медведев: цель Запада одолеть Россию чужими руками, видимо, оправдывает любые расходы

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Цель коллективного Запада — одолеть Россию чужими руками — видимо, оправдывает для них любые расходы, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: цель Запада одолеть Россию чужими руками, видимо, оправдывает любые расходы
  • РИА Новости

«Цель — одолеть Россию чужими руками — видимо, оправдывает для коллективного Запада любые расходы», — написал он в статье в журнале «Национальная оборона».

По словам Медведева, «Украине с барских плеч пожаловали такое количество боевой техники», что некоторые европейские министерства обороны «всерьёз начали сетовать на опустевшие склады».

Медведев также отметил, что Россия не просто нарастила производство своего оружия, но и изучила вражеское, узнав для себя много полезного.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса истощили свои запасы артиллерийских снарядов для поставок на Украину.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что при военных поставках Киеву Западу необходимо решиться нарушить красные линии по этому вопросу.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал поставлять больше боеприпасов Украине.

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