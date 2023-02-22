Медведев: если США хотят поражения России, то мир стоит на пороге мирового конфликта

Если США хотят поражения России, то мир стоит на пороге мирового конфликта, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Всем разумным силам очевидно, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное», — написал он в Telegram.

Медведев напомнил о словах президента Владимира Путина о том, что «победить Россию на поле боя невозможно».

Глава государства отмечал, что Россия будет соответствующим образом на это реагировать, потому что в этом случае речь уже идёт о существовании страны.