Президент Чехии Петр Павел заявил, что Западу следует воздержаться от поддержки сценариев захвата Крыма Украиной.

«Нам надо быть осторожным в том, чтобы подталкивать Украину к определённому результату. Возможно, в какой-то момент Украина изменит своё видение», — цитирует его «Европейская правда».

Павел отметил, что Запад должен быть осторожным в стремлении к поражению России, чтобы избежать нежелательных сценариев такого поражения.

В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, чрезвычайно опасна.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.