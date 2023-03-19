Бывший глава Еврокомиссии Юнкер: Украина не скоро станет членом ЕС
- AP
Он заявил, что «раздосадован неосторожностью» западных политиков, обещающих Украине скорое присоединение к Евросоюзу.
«Я такого варианта не вижу», — заявил Юнкер, его слова приводит газета Kurier.
Юнкер пояснил, что Киев сможет вступить в ЕС только после завершения конфликта и имплементации всех необходимых реформ.
12 марта президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим чешским коллегой Петром Павелом ситуацию в зоне боевых действий и членство страны в ЕС.