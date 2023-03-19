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Бывший глава Еврокомиссии Юнкер: Украина не скоро станет членом ЕС

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Украину не скоро примут в Евросоюз, заявил бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Бывший глава Еврокомиссии Юнкер: Украина не скоро станет членом ЕС
  • AP

Он заявил, что «раздосадован неосторожностью» западных политиков, обещающих Украине скорое присоединение к Евросоюзу.

«Я такого варианта не вижу», — заявил Юнкер, его слова приводит газета Kurier.

Юнкер пояснил, что Киев сможет вступить в ЕС только после завершения конфликта и имплементации всех необходимых реформ.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим чешским коллегой Петром Павелом ситуацию в зоне боевых действий и членство страны в ЕС.

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