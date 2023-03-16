«Всё больше опасений»: американские СМИ сообщили о требованиях США к Киеву экономить боеприпасы

Официальные лица настаивают на том, чтобы ВСУ вели более прицельный огонь и экономили боеприпасы, говорится в материале Politico. По информации издания, перспективы истощения запасов снарядов наряду с сокращением средств ПВО и числа опытных бойцов ВСУ вызывают «всё больше опасений» в Вашингтоне.

Американские военные чиновники призывают ВСУ экономить снаряды, пишет Politico со ссылкой на источники. Как говорится в материале, с наступлением весны у официальных лиц США возникает «всё больше опасений» насчёт сокращения у Украины запасов боеприпасов, средств ПВО и числа опытных бойцов.

По информации издания, особую озабоченность в этом плане вызывает ситуация в Артёмовске (Бахмуте), поскольку в боях за город быстро расходуются боеприпасы. Politico приводит высказывание бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса. По его словам, ряд чиновников в Пентагоне считают, украинские войска «сжигают боеприпасы слишком быстро».

«За закрытыми дверями должностные лица США понуждают Киев экономить артиллерийские снаряды и вести огонь более прицельно», — говорится в материале.

Ранее вопрос нехватки боеприпасов поднимали и в Киеве. На днях начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Никита Шандыба в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что ВСУ для удержания Артёмовска нужно больше снарядов и вооружения.

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В начале марта президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что ВСУ нуждаются в поставках различных видов техники и боеприпасов.

«Артиллерия — номер один, это то, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, снаряды в большом количестве», — приводит ТАСС высказывание Зеленского, прозвучавшее на совместной пресс-конференции во Львове с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Между тем, Минобороны России регулярно сообщает об успешных ударах по складам боеприпасов ВСУ. В ежедневных сводках ведомства о ходе спецоперации иногда упоминается уничтожение таких объектов.

Кроме того, в середине февраля в МО сообщили о ракетном ударе высокоточным оружием по предприятиям, обеспечивавшим ВСУ топливом и боеприпасами. Отмечалось, что в результате было нарушено снабжение украинских подразделений топливом, значительно сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ, различных видов пороха и твёрдого ракетного топлива.

США, НАТО и ЕС — о поставках боеприпасов Украине

В начале марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что конфликт на Украине может затянуться, поэтому западным странам необходимо ставить на постоянную основу производство оружия и боеприпасов.

Тогда же глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о планах предложить главам минобороны стран ЕС поставить Киеву уже имеющихся на складах запасы боеприпасов. По его мнению, это можно сделать в течение нескольких недель.

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Боррель добавил, что в среднесрочной перспективе европейские страны должны нарастить поставки боеприпасов Киеву через механизм совместных закупок, а в долгосрочной — необходимо наращивать возможности европейской оборонной индустрии.

Кроме того, в середине февраля издание Politico опубликовало ещё один материал о дефиците боеприпасов у ВСУ. Из публикации следовало, что Соединённые Штаты намерены в приоритетном порядке помогать украинцам менять тактику боевых действий.

Речь шла о сценарии, при котором ВСУ меньше полагаются на заградительный огонь артиллерии и больше — на манёвр войск на поле боя. Причиной тому, говорилось в материале, стала неспособность западных стран своевременно пополнять израсходованные запасы боеприпасов.

В частности, издание привело высказывание главы Пентагона Ллойда Остина, который, выступая в Брюсселе после встречи с другими руководителями НАТО, упомянул об обеспокоенности западных стран в связи с темпами расхода боеприпасов ВСУ. При этом он заявил, что Вашингтон со своими партнёрами делает всё возможное, чтобы дать Киеву как можно больше снарядов.

Кроме того, незадолго до февральского заседания глав стран — членов альянса генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расход боеприпасов на Украине превысил их производство силами блока. По его словам, время ожидания поставок крупнокалиберных снарядов выросло с 12 до 28 месяцев. Как пояснил Столтенберг, размещённый заказ поступит только через два с половиной года.