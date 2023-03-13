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В украинских войсках заявили о нехватке боеприпасов для удержания Артёмовска

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Начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Никита Шандыба заявил, что украинская армия, находящаяся в Артёмовске (Бахмуте), сталкивается с нехваткой боеприпасов и вооружения.
В украинских войсках заявили о нехватке боеприпасов для удержания Артёмовска
  • AFP
  • © Sergey SHESTAK

Об этом, как пишет РИА Новости, Шандыба сказал в эфире телеканала «Рада».

«На нашей линии обороны (в Артёмовске. — RT) необходимо больше боеприпасов и вооружения, чтобы держать оборону», — признал он.

Ранее командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артёмовска остаётся сложной.

Газета The Wall Street Journal писала, что ВСУ несут большие потери в Артёмовске из-за проблем с вывозом раненых.

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