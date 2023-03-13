В украинских войсках заявили о нехватке боеприпасов для удержания Артёмовска
- AFP
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Об этом, как пишет РИА Новости, Шандыба сказал в эфире телеканала «Рада».
«На нашей линии обороны (в Артёмовске. — RT) необходимо больше боеприпасов и вооружения, чтобы держать оборону», — признал он.
Ранее командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артёмовска остаётся сложной.
Газета The Wall Street Journal писала, что ВСУ несут большие потери в Артёмовске из-за проблем с вывозом раненых.