Украинский генерал Сырский заявил, что ситуация вокруг Артёмовска остаётся сложной

Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артёмовска (Бахмута) остаётся сложной, заявил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский.

Как пишет РИА Новости, слова Сырского приводит украинский ресурс Military Media Center в Telegram-канале.

При этом он утверждает, что украинские войска продолжают держать оборону города.

11 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы находятся в 1,2 км от центра Артёмовска.

Ранее командир подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что украинские военные могут оказаться в котле в ДНР, как это было в Дебальцеве в 2015 году.