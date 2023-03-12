Командир подразделения ВСУ не исключил попадания украинской армии в котёл в Артёмовске

Украинские военные могут оказаться в котле в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР, как это было в Дебальцево в 2015 году. Об этом заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.

По его словам, у украинской стороны нет ротации и подвоза боеприпасов, российская армия пытается перерезать логистику ВСУ.

«Мы понимаем, что может быть повторение Дебальцево. Такая же ситуация, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну», — приводит РИА Новости заявление Ярославского в эфире телеканала «Эспрессо TV».

Ранее издание Politico сообщало о росте разногласий между властями Соединённых Штатов и Украиной по поводу Крыма, Артёмовска и диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

11 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы находятся в 1,2 км от центра Артёмовска.