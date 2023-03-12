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Politico: между США и Украиной растут разногласия из-за Крыма, Артёмовска и СП

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Между властями Соединённых Штатов и Украиной растут разногласия по поводу Крыма, Артёмовска (Бахмута) и диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Politico: между США и Украиной растут разногласия из-за Крыма, Артёмовска и СП
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что публикации в СМИ, в которых проукраинская группировка обвиняется в совершении диверсий на газопроводах, являются скоординированной акцией.

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

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