Кулеба: обвинение проукраинской группировки в атаках на «Северные потоки» скоординировано
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Об этом Кулеба сказал в интервью газете Bild am Sonntag.
«Когда три газеты выпускают статьи по одной теме в течение двух дней, это скоординированная акция», — отметил украинский министр.
Он добавил, что украинское правительство не имеет отношения к диверсии на газопроводах.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в спецслужбах сообщила, что ЦРУ летом прошлого года предупреждало коллег из Европы, что украинские граждане могут готовить теракт на «Северных потоках».
7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.