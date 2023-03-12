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Кулеба: обвинение проукраинской группировки в атаках на «Северные потоки» скоординировано

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что публикации в СМИ, в которых проукраинская группировка обвиняется в совершении диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», являются скоординированной акцией.
Кулеба: обвинение проукраинской группировки в атаках на «Северные потоки» скоординировано
  • Gettyimages.ru

Об этом Кулеба сказал в интервью газете Bild am Sonntag.

«Когда три газеты выпускают статьи по одной теме в течение двух дней, это скоординированная акция», — отметил украинский министр.

Он добавил, что украинское правительство не имеет отношения к диверсии на газопроводах.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в спецслужбах сообщила, что ЦРУ летом прошлого года предупреждало коллег из Европы, что украинские граждане могут готовить теракт на «Северных потоках».

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

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