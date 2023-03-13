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WSJ: ВСУ несут большие потери в Артёмовске из-за проблем с вывозом раненых

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Украинская армия несёт большие потери в Артёмовске (Бахмуте) из-за того, что у неё отсутствует возможность эвакуировать из города раненых военнослужащих.
WSJ: ВСУ несут большие потери в Артёмовске из-за проблем с вывозом раненых
  • AFP
  • © Aris Messinis

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Украинские войска несут большие потери в Бахмуте, особенно сейчас, когда мощёные дороги больше недоступны для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых», — приводит текст материала РИА Новости.

Что касается альтернативных грунтовых дорог, пишет газета, по ним невозможно передвигаться на многих колёсных транспортных средствах.

Ранее Financial Times сообщала, что на Западе признают, что украинские войска несут потери по всей линии фронта.

Также в статье со ссылкой на одного из украинских солдат, находящегося в Артёмовске, говорится, что ситуация ухудшается с каждым днём.

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