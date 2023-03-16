Бигма: российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Марьинки

Расчёты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» ВС России уничтожили огневые позиции украинских САУ «Гвоздика» и склад боеприпасов в районе Марьинки в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в районе населённого пункта Марьинка расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили огневые позиции самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и боевой склад с боеприпасами националистов.

13 марта российские артиллеристы уничтожили гаубицу МСТА-Б ВСУ в районе населённого пункта Ромашково в Херсонской области.

Кроме того, Министерство обороны России сообщило, что российские военные из группировки войск «Восток» нанесли удар по складу боеприпасов 72-й механизированной бригады украинской армии в Донецкой Народной Республике.