Bloomberg: ЕС не знает, какое количество боеприпасов сможет передать Украине

Власти стран Евросоюза пока не знают, какое количество боеприпасов смогут передать украинской армии. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В сообщении говорится, что пока неизвестно, будет ли достаточно имеющихся в наличии у ЕС боеприпасов для передачи их Киеву.

Также отмечается, что на следующей неделе ЕС намерен подписать совместный план закупок снарядов для ВСУ.

При этом в настоящее время решение вопроса о предоставлении украинской стороне снарядов калибра 155 мм зашло в тупик.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Западу пока не удалось обеспечить стабильность поставок артиллерийских боеприпасов на Украину.

Он признал, что на данном этапе западные поставки боеприпасов на Украину «не являются устойчивыми», поскольку их «расход гораздо выше», чем темпы производства в государствах-участниках альянса.