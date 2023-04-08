Кампания по дезинформации: госсекретарь США сообщил о возможном контрнаступлении ВСУ

Украинское контрнаступление, возможно, начнётся в ближайшие недели, а западные союзники будут поддерживать эти усилия Киева, заявил в интервью европейским СМИ госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом он сдержанно высказался по поводу намерений киевского режима занять все потерянные территории, включая Крым. Ранее представители украинских властей неоднократно анонсировали наступление, а в соцсетях появились якобы секретные документы Пентагона о подготовке к операции. Аналитики допускают, что подобные заявления могут быть частью кампании по дезинформации, призванной сдержать российское продвижение в Донбассе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью немецким и французским СМИ заявил, что партнёры киевского режима приложат все усилия, чтобы «помочь Украине продолжать отвоёвывать территории». По словам главы американской дипломатии, это включает в себя и украинское контрнаступление, которое, возможно, начнётся в ближайшие недели, сообщает N-TV.

При этом Блинкен сдержанно высказался относительно намерений киевского режима занять все потерянные территории, включая Крым, добавляет телеканал.

«Эти решения должна принимать Украина... Президент Владимир Зеленский несёт ответственность за руководство страной, но он должен быть открыт воле украинок и украинцев, — сказал госсекретарь. — Остаётся ждать, как ситуация будет развиваться в ближайшие недели и месяцы».

На слова главы Госдепа о возможном наступлении ВСУ отреагировали в Москве.

«Скорее это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных. Они тщательно отслеживают всю соответствующую информацию и учитывают это при планировании продолжения специальной военной операции», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Информационная подготовка

Напомним, украинские официальные лица неоднократно объявляли о намерении организовать наступление на российские территории. Так, в конце марта министр обороны Алексей Резников на встрече с делегацией комитета Евросоюза по вопросам политики и безопасности заявил, что Киев нуждается в технике и резервах для осуществления этой операции.

«Мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы прежде всего тяжёлая техника и подготовленные резервы. Мы заинтересованы в проведении тренировок украинских военных на всех уровнях: от индивидуальной подготовки солдата до коллективных учений подразделений бригадного уровня», — заявил политик.

Украинские боевики

Gettyimages.ru

© Diego Herrera Carcedo

О потенциальном наступлении также высказывались Владимир Зеленский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и замглавы МИД Андрей Мельник.

В свою очередь, агентство Reuters 5 апреля сообщало, что Украина якобы подготовила для контрнаступления восемь новых штурмовых бригад общей численностью 40 тыс. человек.

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На фоне обсуждения потенциального наступления и возможных сроков его начала в социальных сетях начали распространяться якобы секретные военные документы о планах США и НАТО по наращиванию численности украинских вооружённых сил перед запланированным наступлением. Об этом сообщила газета The New York Times.

В этих документах содержатся данные о графиках поставок оружия, количестве войск и подразделений. В частности, в «утечке» приводится краткая информация о 12 боевых бригадах, девять из которых проходят или уже прошли подготовку в странах Запада. Шесть из девяти бригад должны быть подготовлены к 31 марта, остальные — к 30 апреля, следует из документов. Издание отмечало, что для укомплектования девяти бригад понадобилось более 250 танков и свыше 350 военных машин.

При этом в распространённых сведениях не приводятся конкретные боевые планы, в том числе как, когда и где Украина намерена начать наступление, а оценка военной обстановки в регионе датируется 1 марта.

The New York Times со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена сообщила, что Пентагон начал расследование в отношении этой «утечки». Газета также привела комментарий заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

«Нам известно о сообщениях, касающихся публикаций в соцсетях, и наше ведомство изучает этот вопрос», — заявила представитель Минобороны.

«Украина всё больше теряет свою субъектность»

Эксперты считают, что слова Блинкена о возможном контрнаступлении украинских сил лишь подтверждают, что США оказывают определяющее влияние на киевский режим.

«Фактически это говорит, что именно Вашингтон выступает драйвером всех процессов, в том числе и на поле боя. Заявление Блинкена как главы Госдепа, а не военного чиновника, стоит рассматривать именно в таком контексте. Это послание, направленное евроатлантистам и союзникам США, чтобы убедить их в том, что необходимо продолжать поддержку Украины», — отметил в беседе с RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

С его точки зрения, роль коллективного Запада в конфликте на Украине всё возрастает.

«Исходя из этих заявлений, можно сказать, что Украина всё больше теряет свою субъектность, несмотря на заявления об обратном. Киевский режим становится марионеткой в руках Запада, от действий и желаний которого зависит будущее страны, в том числе и на поле боя. Всё будет определяться той политикой, которую диктуют партнёры Киева», — сказал Ермаков.

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В свою очередь, эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров не исключает, что заявления о готовящемся наступлении ВСУ со стороны официальных лиц в Киеве и на Западе могут быть попыткой дезинформировать Москву.

«Это кампания по дезинформации. Для чего это делается? У России неплохо идут дела в районе Артёмовска, куда ВСУ вынуждены перебрасывать дополнительные силы. Но они, очевидно, не хотят, чтобы мы тоже перебрасывали туда дополнительные силы из резервов, чтобы окончательно прорвать фронт и начать продвижение к Славянску и Краматорску. Для этого они постоянно муссируют эту тему с наступлением. Но где оно будет, что именно будет — непонятно», — заявил политолог.

Он указал, что готовящиеся наступления, как правило, не анонсируются, чтобы противник не успел к ним подготовиться.

«Наоборот, наступление готовится в секретности и происходит неожиданно для противника. А тут идёт фактор информационного давления и сдерживания. Эти заявления делаются для того, чтобы их распространяли СМИ и влияли на военное руководство России, вынуждая его придерживать резервы, вместо того чтобы бросить их в прорыв украинской обороны и наступать более активно», — пояснил Александров.

Утечка якобы секретных документов Пентагона также является частью этой кампании по воздействию через дезинформацию, считает он.

«Это делается специально. О каких утечках можно говорить, если идёт секретная подготовка к военной операции: например, как готовилась операция «Багратион». Это явная дезинформация и способ сдерживания российского наступления, чему подыгрывают определённые круги», — рассуждает Александров.

Таким способом США пытаются не допустить концентрации российских сил и предотвратить их наступление на ВСУ, добавил политолог.

«В ответ РФ нужно сконцентрировать резервы и прорвать оборону ВСУ. Даже если они подготовили дополнительные бригады, эти соединения всё равно потребуются для того, чтобы купировать российское наступление. И у них тогда никакого, собственно, наступления нигде не получится», — заключил Александров.