Ревизия арсеналов: Пентагон оценит запасы оружия в США на случай конфликта с крупными державами

Министерство обороны США проводит обзор имеющихся вооружений и боеприпасов, которые могут понадобиться стране для участия в возможных будущих конфликтах, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли. По его оценке, оборонной промышленности Соединённых Штатов потребуется до нескольких лет, чтобы восполнить запасы и нарастить производство для удовлетворения потребностей Пентагона. Аналитики отмечают, что американские военные планировщики оказались не готовы к тому, что современный конфликт потребляет столь внушительные объёмы вооружений и снарядов. По мнению экспертов, массовые поставки оружия киевскому режиму истощили арсеналы Пентагона, на полное восстановление которых может уйти до десяти лет.

Пентагон проводит ревизию находящегося в его ведении оружия и боеприпасов, которые могут понадобиться Соединённым Штатам в случае вероятного конфликта с большими державами, сообщил председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

«Мы вновь пересматриваем наши оценки в том, что касается логистики, а также всех ключевых боеприпасов и вооружений, требующихся в рамках различных планов действий в особой обстановке», — рассказал он в онлайн-интервью изданию Defense One.

По словам военачальника, оборонной промышленности потребуется до нескольких лет, чтобы восполнить арсеналы и нарастить производство новых вооружений для нужд Пентагона.

«Есть определённые признаки, указывающие, что (военное производство. — RT), вероятно, придётся наращивать с течением времени — достичь этого в одночасье, каким-то волшебным образом, невозможно. Однако этот процесс будет очень дорогостоящим. Понадобится целенаправленная программа. На её выполнение, вероятно, потребуется несколько лет. На сегодняшний день у нас в арсеналах достаточно боеприпасов для выполнения необходимых задач. Однако если ты вовлечён в крупную войну великих держав, лучше не недооценивать, сколько оружия тебе понадобится», — отметил Милли.

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Ранее на этой неделе генерал на слушаниях комитета по вооружённым силам палаты представителей заявил, что в ходе конфликта на Украине наблюдаются «невероятные показатели потребления обычных боеприпасов» в военное время.

«В случае войны на Корейском полуострове или войны между великими державами — США и Россией, либо США и Китаем, уровень потребления (боеприпасов. — RT) был бы запредельным», — сказал он.

Чрезмерные объёмы

Напомним, что прошлой весной американское военное руководство утверждало, что огромные объёмы помощи Украине не скажутся на запасах боеприпасов, оружия и военной техники в самих Соединённых Штатах.

Так, глава Пентагона Ллойд Остин в мае 2022 года заявил на слушаниях в сенате, что не позволит запасам критически важных боеприпасов опуститься ниже минимально необходимого уровня.

«Я считаю, что на данный момент мы в весьма хорошей форме, и промышленность реагирует надлежащим образом», — утверждал тогда Остин.

Марк Милли и Ллойд Остин в конгрессе

AP

© Jose Luis Magana

Однако затем в американских СМИ стали появляться сообщения, что «арсенал демократии» начал истощаться.

Так, газета The Washington Post в июне 2022 года отметила, что американский ВПК до сих пор полностью не оправился от проблем с цепочками поставок материалов и комплектующих, вызванных пандемией, а также испытывает трудности с производственными мощностями. Кроме того, наблюдался и недостаток квалифицированной рабочей силы.

Издание подчеркнуло, что на фоне поставок вооружений киевскому режиму Пентагон почти на треть израсходовал свои запасы противотанковых комплексов Javelin и четверть арсенала ПЗРК Stinger.

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В свою очередь, в августе газета The Wall Street Journal писала, что помощь Киеву истощила американские запасы некоторых видов боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Это вызвало в Вашингтоне опасения, что подобный дефицит может в конечном итоге поставить под угрозу боеготовность ВС США.

На ситуацию с военными запасами отреагировали в Пентагоне. Замминистра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш в ноябре 2022 года сообщил, что сухопутные войска США ускорят процесс закупки оружия, необходимого для пополнения арсеналов после отправки на Украину военной помощи.

Вашингтон предоставляет Киеву колоссальные объёмы вооружения и военной техники. По данным Пентагона, с начала российской спецоперации США передали Украине военной помощи на общую сумму более чем $32,5 млрд.

Американская сторона направила киевскому режиму более 1,6 тыс. ПЗРК Stinger, 8,5 тыс. противотанковых систем Javelin, ещё 58 тыс. единиц других противотанковых систем и боеприпасов, 160 гаубиц калибра 155 мм и более 1,5 млн снарядов к ним, 200 тыс. миномётных снарядов, порядка 2,5 тыс. ракет с оптическим наведением TOW, 72 гаубицы калибра 105 мм и 400 тыс. боеприпасов к ним, 30 тыс. гранатомётов и единиц стрелкового оружия, свыше 150 млн патронов к стрелковому оружию и сотни единиц другого вооружения и военной техники.

Готовность к конфликту

Как отмечают аналитики, американское военное руководство, анонсировавшее проверку арсеналов на фоне колоссальных объёмов оружейного экспорта на Украину, вполне здраво оценивает ситуацию в оборонной сфере.

«Генерал Милли отличается довольно осторожными высказываниями и постоянно предупреждает Вашингтон, что в Пентагоне есть те или иные проблемы. Поэтому он достаточно логично и объективно описал ситуацию. У военно-промышленного комплекса США огромные сложности на фоне украинского кризиса», — отметил в разговоре с RT военный эксперт Иван Коновалов.

Пентагон

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Военные планировщики Пентагона после десятилетий ведения боевых действий низкой интенсивности против вооружённых групп в странах вроде Афганистана не были готовы к тому, что современный вооружённый конфликт, в котором обе стороны ведут полноценный общевойсковой бой, потребляет столько оружия, полагает Коновалов.

«Они не ожидали, что этот конфликт фактически превратится в очень серьёзный военно-политический кризис и расход боеприпасов превзойдёт все мыслимые для Запада размеры», — пояснил аналитик.

Как указал в беседе с RT военный обозреватель Александр Хроленко, главной статьёй расхода оружия для Пентагона стали артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

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«До февраля прошлого года США выпускали около 14 тыс. штук таких снарядов в месяц. Но на весну этого года была поставлена задача нарастить производство уже до 20 тыс. снарядов ежемесячно. Это примерно треть от того количества, которое необходимо ВСУ для ведения боевых действий. То есть в сценарии военного конфликта, в котором армия США гипотетически сталкивается с технологически равным противником, расход снарядов будет не 3 тыс. в сутки, как у ВСУ», — рассказал эксперт.

Пентагон фактически опустошил собственные арсеналы этих снарядов, из-за чего их пришлось выкупать у союзников Вашингтона, чтобы затем передать киевскому режиму, напомнил Хроленко.

«Всё, что США копили десятилетиями, сгорело за год боевых действий на Украине. После этого они вычистили запасы Южной Кореи, Израиля — везде, где можно было. Соответственно, всё, что говорит Милли, он говорит не впервые. Он подчёркивает сложность проблемы», — добавил аналитик.

С его точки зрения, некоторые представители американского истеблишмента, очевидно, заново оценивают вероятность конфликта с той или иной крупной державой в будущем.