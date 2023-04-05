«Попадать в фокус внимания»: киевский режим не оставляет попыток добиться вступления в НАТО

Вступление Финляндии в НАТО Киев воспринимает как свидетельство необходимости пересмотра прежних подходов к членству в западном военном блоке. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев и альянс «нуждаются друг в друге». По мнению экспертов, украинская дипломатия пытается воспользоваться новым этапом расширения западного блока, однако альянс не изменит негативного отношения к полноправному членству Киева.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перед началом заседания комиссии Украина — НАТО в Брюсселе заявил, что официальное вступление Финляндии в Североатлантический альянс говорит о необходимости пересмотра прежних подходов к членству в блоке.

«Сегодня мы все приветствуем вступление Финляндии, которое посылает чёткий сигнал: пришло время пересмотреть старые стратегии и убеждения. Нет лучшего решения для обеспечения евроатлантической безопасности в целом, чем членство Украины в альянсе», — цитирует Кулебу пресс-служба МИД Украины.

Как полагает глава внешнеполитического ведомства Украины, Киев и альянс «нуждаются друг в друге». По его словам, в настоящее время страна ожидает от членов НАТО ускорения поставок обещанной продукции военного назначения, «прежде всего артиллерийских боеприпасов, бронированных машин и всего, в чём Украина нуждается для успешного контрнаступления».

Напомним, 4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО. Выступая на церемонии поднятия флага страны на площади перед штаб-квартирой альянса в Брюсселе, генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявил, что вступление Хельсинки показывает миру, что президенту РФ Владимиру Путину не удалось «захлопнуть дверь НАТО».

В Москве на расширение НАТО отреагировали негативно и пообещали принять ответные меры.

«Позиция хозяина»

Как заявил в комментарии RT эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, киевская дипломатия пытается воспользоваться новым этапом расширения НАТО, чтобы «напомнить о своей заветной мечте стать членом блока».

«Конечно, представители киевского режима мечтают оказаться на месте представителей Финляндии. Сейчас они буквально кричат: «А как же мы?», «Неужели мы не заслужили полноправное членство в НАТО?». Изо всех сил Киев пытается напомнить о себе, о своих мечтах, вновь привлечь внимание Брюсселя и США», — сказал Кошкин.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндии Санна Марин

© Офис Президента Украины

Эксперт напомнил, что в Киеве незадолго до вступления Финляндии в НАТО состоялась встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром республики Санной Марин. На встрече с журналистами по результатам переговоров финская гостья заявила, что Хельсинки поддерживает членство Киева в альянсе.

«Мы поддерживаем формулу мира президента Зеленского и хотим, чтобы этот план начал работать. Только длительный мир может дать нашей семье европейских стран, евроатлантической семье спокойствие и благополучие. Мы хотим, чтобы Украина вошла в НАТО как одно из союзных государств этого альянса», — заявила Марин.

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Зеленский в свою очередь поблагодарил Хельсинки за поддержку Украины на пути к полноправному членству в Европейском Союзе и НАТО.

Как предполагает Кошкин, заручившись благосклонностью Финляндии, Зеленский, возможно, пытался создать благоприятный для Киева информационный фон с целью демонстрации того, что Украина якобы недалека от вхождения в состав НАТО.

«Тем не менее официально вопросы членства уполномочен комментировать Столтенберг, а он, и это совсем не новость, транслирует позицию хозяина — Соединённых Штатов», — отметил Кошкин.

Напомним, 3 апреля, перед церемонией принятия Финляндии в члены альянса и встречей с Кулебой, Столтенберг заявил, что без победы над Россией вопрос членства Украины в НАТО не будет иметь значения. По мнению Кошкина, Столтенберг вполне ясно очертил реальные перспективы интеграции Киева в альянс.

«Столтенберг в очередной раз дал понять, что НАТО не готово брать на себя ответственность за Украину. В интересах альянса — продолжение конфликта и для этого он готов поставлять оружие. Цинизм ещё и в том, что Украина должна пойти на любые жертвы в борьбе с Россией, если хочет получить приглашение вступить в ряды НАТО», — сказал Кошкин.

Эксперт РИСИ Олег Неменский в разговоре с RT заявил, что в НАТО удовлетворены текущим положением дел, которое позволяет альянсу использовать Украину как инструмент войны с Россией.

Аналитик уверен, что альянс не станет распространять на Киев действие 5-й статьи Устава военного блока, которая гарантирует членам альянса право на коллективную оборону.

«Ещё до СВО на Западе постоянно говорили про некие перспективы для Украины, особенно из-за «российской угрозы», но интереса принимать её не было. Эти разговоры были необходимы для того, чтобы ожесточить население, настроить его против России, сделать Украину послушным инструментом в любых формах борьбы с РФ и при этом не допустить формального вовлечения НАТО в конфликт с Москвой», — подчеркнул Неменский.

Кроме того, как отметил эксперт, категорически против интеграции Украины в альянс выступает Венгрия. Свою позицию Будапешт обосновывает нежеланием Киева изменить дискриминационную политику в отношении венгров, проживающих в Закарпатье.

Наряду с этим руководство республики отказывается поставлять ВСУ какие-либо вооружения и постоянно предупреждает об опасности дальнейшей эскалации конфликта.

Спустя год после начала СВО позиция Будапешта остаётся неизменной. Так, 4 апреля на своей странице в Facebook* глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал, что приглашение Кулебы в Брюссель на встречу с министрами иностранных дел стран НАТО нарушает принцип единства союзников альянса.

Утилитарное отношение

Как ожидают эксперты, в ближайшее время киевский режим с новой силой продолжит риторику о необходимости скорейшего вступления в альянс. На этот раз поводом станет вероятное расширение блока за счёт Швеции.

Столтенберг неоднократно говорил, что «с нетерпением» ждёт возможности поприветствовать Швецию в рядах альянса.

«Все союзники согласны с тем, что быстрое завершение процесса ратификации для Швеции будет отвечать общим интересам. Я также с нетерпением жду возможности как можно скорее приветствовать Швецию в качестве полноправного члена семьи НАТО», — сказал генсек блока в видеообращении 31 марта.

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Как и с Финляндией, главной преградой на пути в альянс для Швеции является позиция Турции, которая требует усиления сотрудничества в борьбе с терроризмом.

4 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился в Брюсселе со шведским коллегой Тобиасом Бильстрёмом. В ходе переговоров он напомнил, что Анкара не собирается отступать от своих требований. При этом, по мнению Столтенберга, Стокгольм якобы выполнил обязательства перед Турцией.

«Вступление Швеции не является вопросом отдалённой перспективы. И Украина непременно будет пользоваться этой темой, которая позволяет ей попадать в фокус внимания Запада», — рассуждает Андрей Кошкин.

Как пояснил эксперт, киевская дипломатия продолжит попытки создать в глазах собственного населения и западного общественного мнения «красивую картинку восстановления европейской семьи» через расширение НАТО.

«Стремление Киева поставить себя на одну доску с Хельсинки и Стокгольмом выглядит нелепым. Если Финляндия и Швеция — вполне органичная часть западного мира, то Украина ею никогда не была. Поэтому с вхождением в блок этих двух стран Северной Европы для Украины ничего не изменится», — говорит Кошкин.

Олег Неменский также считает, что киевская дипломатия не добьётся каких-либо успехов на фоне расширения НАТО за счёт Финляндии и в перспективе — Швеции. По словам эксперта, Киев напрасно стремится приравнять себя к Хельсинки и Стокгольму.

«Для НАТО Финляндия и Швеция — это свои, и к Украине подобного отношения, конечно же, нет. Отношение к Украине исключительно утилитарное. Так было и до спецоперации, когда она вовсю переходила на стандарты НАТО, чтобы потом воевать против России под фактическим командованием США и их союзников», — пояснил Неменский.

По мнению эксперта, киевский режим осознаёт бесперспективность идеи ускоренного вхождения в НАТО. В этой ситуации свою практическую пользу руководство Украины видит в получении большего количества денег и оружия.

«Конечно, Киев совсем небесцельно стучится в закрытые двери НАТО. В альянсе говорят: «необходимо побеждать», а значит Киеву нужно больше денег и оружия. Но и тут нельзя сказать, что Запад выполняет хотелки режима Зеленского по ускорению и увеличению военных поставок», — подчеркнул Неменский.

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