«Может использовать ракеты в ядерном исполнении»: Шойгу сообщил о передаче Белоруссии ОТРК «Искандер-М»

Россия передала Вооружённым силам Белоруссии оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ракеты в ядерном исполнении, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также, по его словам, часть белорусских самолётов штурмовой авиации получили возможность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении. Глава российского Минобороны указал, что это ответные меры по отстаиванию безопасности Союзного государства на фоне действий НАТО, так как альянс не только повышает боеготовность своих вооружённых сил, но и активизирует учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ России и Белоруссии.

Россия принимает меры по усилению безопасности Союзного государства в ответ на действия НАТО. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, Белоруссии передана техника, способная применять ядерное вооружение.

«Часть белорусских самолётов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении», — заявил Шойгу.

Кроме того, по его словам, Вооружённым силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

«Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении. С 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчётов порядку его применения для защиты Союзного государства», — добавил глава Минобороны РФ.

Селекторное совещание под руководством МО РФ

Сергей Шойгу подчеркнул, что это ответные меры по отстаиванию безопасности Союзного государства, поскольку НАТО проводит комплекс мероприятий по повышению боевой готовности Объединённых вооружённых сил, а также активизирует учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ России и Белоруссии. Вдобавок Финляндия становится членом альянса.

«Разумеется, всё это создаёт риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной операции не повлияет», — заметил министр.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также указал, что вступление Финляндии в НАТО вынуждает Москву принимать контрмеры для обеспечения своей безопасности.

«В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации, что расширение НАТО — это посягательство на нашу безопасность, интересы Российской Федерации. Именно так мы и воспринимаем. Мы будем принимать контрмеры, как обеспечить собственную безопасность в тактическом и стратегическом плане», — заявил официальный представитель Кремля.

По его словам, контрмеры будут такими, которые российская сторона «посчитает необходимыми».

Ранее Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24» заявил о планах размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. Так, по его словам, 3 апреля должно начаться обучение экипажей авиатехники, а к 1 июля завершится строительство специального хранилища ядерных боеприпасов.

При этом глава государства напомнил, что США давно держат свои атомные арсеналы в странах НАТО (ФРГ, Турция, Нидерланды, Бельгия, Италия), а американские военные обучают европейских лётчиков применению тактического ядерного оружия.

«Мы договорились, что сделаем то же самое, не нарушая своих обязательств. Хочу это подчеркнуть — не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия (ДНЯО. — RT)», — заметил Путин.

«Наносим высокоточные удары по украинским военным объектам»

В ходе селекторного совещания Сергей Шойгу также рассказал, что российские войска целенаправленно уничтожают направляемое Украине западное вооружение и военную технику.

«Наносим высокоточные удары по украинским военным объектам. В результате нарушено производство ряда образцов вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом», — заявил министр обороны РФ.

По словам Шойгу, с начала 2023 года поражено 59 артиллерийских систем М-777, 13 самоходных артиллерийских установок Paladin, 14 пусковых установок HIMARS американского производства, а также 30 самоходных артиллерийских установок из Польши, Германии, Франции и Чехии.

Вместе с тем США и их союзники намерены в ближайшее время передать Украине свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин, отметил Шойгу. На оснащение ВСУ поступают дальнобойные средства поражения, в том числе реактивные снаряды с увеличенной дальностью до 150 км. К тому же на Западе рассматривают возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью пуска до 300 км и тактических истребителей F-16.