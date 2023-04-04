Министр обороны Шойгу: боевые действия в районе Артёмовска развиваются планомерно
- РИА Новости
«Планомерно развиваются боевые действия в районах Артёмовска, Авдеевки, на Лиманском, Купянском направлениях», — сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС.
Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин 31 марта сообщил, что украинские войска не бегут из Артёмовска (Бахмута) в ДНР, однако несут очень серьёзные потери там.
3 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что в центральной части Артёмовска идут бои, российские подразделения подошли практически вплотную к ж/д станции.
Сергей Шойгу отмечал, что взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.