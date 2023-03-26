«Ответ на агрессивную политику НАТО»: как размещение ядерного оружия в Белоруссии укрепит оборону Союзного государства

Размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия призвано усилить сдерживание НАТО, заявили опрошенные RT эксперты. Ранее Владимир Путин сообщил, что на сегодняшний день под применение ядерных боеприпасов подготовлены десять самолётов ВВС Белоруссии. 3 апреля стартует обучение экипажей авиатехники, а 1 июля завершится строительство специального хранилища ядерного оружия. По словам аналитиков, появление ТЯО в Белоруссии станет ответом Союзного государства на переход красных линий со стороны Североатлантического альянса.

Скорое размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии должно внести серьёзный вклад в сдерживание НАТО. Такое мнение высказали опрошенные RT эксперты.

«Развёртывание тактического ядерного оружия в Белоруссии — это достойный ответный ход на нарушение красных линий со стороны НАТО и возрастание военных угроз для Минска. Появление ТЯО в Белоруссии призвано отрезвить Запад, умерить его агрессивную политику и намерения», — заявил RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

Аналогичной точки зрения придерживается заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. В комментарии RT эксперт отметил, что Москва и Минск неоднократно предостерегали НАТО о последствиях расширения военной инфраструктуры альянса, заявляли о недопустимости угроз в отношении Союзного государства и безрассудной политики накачивания оружием киевского режима.

«Грядущее появление ядерного оружия в Белоруссии — это ответ на агрессивную политику и вполне конкретные меры альянса, направленные на подрыв безопасности России и Белоруссии, а также реакция на политику США, которая держит свои атомные арсеналы в Европе», — подчеркнул Семибратов.

По словам эксперта, размещение ТЯО в Белоруссии знаменует новый этап в развитии военного союза Москвы и Минска.

«Россия и Белоруссия последовательно наращивают военное взаимодействие, укрепляют свой военный союз. У нас создаётся единое оборонное пространство. В этом контексте и в контексте нынешних военных угроз развёртывание ТЯО — оправданный и логичный шаг», — подчеркнул Семибратов.

«Радиационная пыль»

Напомним, о планах размещения российского ТЯО в Белоруссии в субботу в интервью в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24» рассказал президент РФ Владимир Путин. Глава государства заявил, что 3 апреля начнётся обучение экипажей авиатехники, а 1 июля завершится строительство специального хранилища ядерных боеприпасов. Также российский лидер сообщил о передаче Минску оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

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«Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолёты, самолёты белорусских ВВС. Десять самолётов готовы для применения такого типа оружия. Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс «Искандер», и он тоже может быть носителем (тактического ядерного оружия. — RT). С 3 апреля приступаем к обучению экипажей и 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», — сказал Путин.

Российский президент напомнил, что его белорусский коллега неоднократно обращался к Москве с просьбой развернуть ТЯО на территории республики.

Кроме того, как сказал Путин, Соединённые Штаты давно держат свои атомные арсеналы в нескольких странах НАТО: в ФРГ, Турции, Нидерландах, Бельгии, Италии. А американские военные проводят обучение европейских лётчиков применению тактического ядерного оружия.

«Мы договорились, что сделаем то же самое, не нарушая своих обязательств, хочу это подчеркнуть, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия (ДНЯО. — RT)», — добавил президент РФ.

Также Путин подчеркнул, что речь не идёт о передаче ТЯО белорусской стороне, так же как США не отдают атомное оружие своим европейским союзникам.

Напомним, в середине февраля в интервью иностранным и белорусским СМИ президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что в республике уже подготовлена авиатехника для размещения на ней ТЯО. «С советских времен у нас и самолёты эти есть, которые были готовы к перевозке этого (ядерного. — RT) боеприпаса», — сказал Лукашенко.

МиГ-29 ВВС Белоруссии

Legion-Media

© Maksim Safaniuk

22 марта в общении с журналистами Лукашенко не исключил, что Россия может передать Минску боеприпасы «с настоящим ураном». Таким образом президент Белоруссии отреагировал на письменный ответ замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди одному из членов палаты лордов, в котором она сообщила о намерении Лондона поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном. Лукашенко назвал «безумцами» тех западных политиков, которые примут такое решение.

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Крайне негативно на возможную поставку киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном отреагировал и Владимир Путин. В интервью «России 24» глава государства заявил, что боеприпасы с обеднённым ураном порождают «так называемую радиационную пыль», которая чрезвычайно опасна для людей.

Российский лидер напомнил, что после использования таких снарядов в бывшей Югославии и Ираке кратно возросло количество онкологических заболеваний среди местного населения. Кроме того, если боеприпасы с обеднённым ураном будут применяться на Украине, то пострадают участники боевых действий и гражданские, большой ущерб будет нанесён окружающей среде и посевным площадям, подчеркнул президент.

По данным Минобороны РФ, обеднённый уран призван существенно увеличить бронепробиваемость снарядов. Правда, в настоящее время аналогичный эффект уже достигается снарядами с вольфрамовыми сплавами, но они значительно дороже в производстве.

«Упредительная мера»

По словам Евгения Семибратова, размещение ТЯО в Белоруссии можно стать «упредительной мерой», в том числе в контексте планов поставок снарядов с обеднённым ураном киевскому режиму.

«Мы видим, что Запад проигнорировал все опасения Москвы и Минска. Теперь российское ТЯО будет в Белоруссии, география которой позволяет создать потенциальную угрозу поражения многочисленным объектам НАТО в Европе. Прежде всего это касается Польши с её агрессивной русофобской политикой», — пояснил Семибратов.

Тяжёлый истребитель Су-27 ВВС Белоруссии

Legion-Media

© Maksim Safaniuk

При этом, как подчеркнул эксперт, действия Москвы и Минска в отношении НАТО и киевского режима носят именно упреждающий характер, в надежде на то, что причин для применения ТЯО никогда не появится.

«Развёртывание ТЯО — это не размахивание ядерной дубинкой. Это вполне конкретный сигнал Западу и Киеву о том, что Россия и Белоруссия готовы к новому витку эскалации, если он случится. Я просто напомню: Киев по-прежнему не отказался от планов создания грязной атомной бомбы, что, собственно, и послужило одной из причин СВО, а Варшава с нетерпением ждёт американское ядерное оружие», — пояснил Семибратов.

По мнению Вадима Козюлина, именно от Польши в настоящее время исходит главная угроза для Белоруссии. Эксперт подчеркнул, что Варшава активно наращивает численность своих ВС и готовится к развёртыванию в республике новых подразделений американских войск.

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«Белоруссия вынуждена реагировать на стремительную милитаризацию соседней Польши, которая собирается увеличить армию до 300 тыс. человек, наращивает военные расходы, массово закупает тяжёлое вооружение и подготавливает инфраструктуру для размещения большего числа американских войск. Становится очевидно, что угрозы для Белоруссии будут постоянно возрастать», — говорит Козюлин.

В беседе с RT эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин предположил, что размещение ТЯО в Белоруссии не следует воспринимать как признак готовности применить его в наступательных целях.

«Белоруссия — наш союзник, имеющий такое географическое положение, которое позволяет эффективно применить тактическое ядерное оружие. Однако такой сценарий возможен только при отражении агрессии. Москва и Минск дали это понять вполне отчётливо», — подытожил Костикин.