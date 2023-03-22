Лукашенко назвал безумством планы поставить Киеву боеприпасы с обеднённым ураном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал безумством планы британских властей поставить Киеву боеприпасы с обеднённым ураном.

По его мнению, в ответ на это Россия может поставить Белоруссии снаряды с настоящим ураном.

«А Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном... Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок», — цитирует его РИА Новости.

Белорусский президент призвал Запад «от безумства немножко уходить в сторону».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала использование боеприпасов с обеднённым ураном геноцидом.

21 марта стало известно, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.