Лукашенко назвал безумством планы поставить Киеву боеприпасы с обеднённым ураном
- РИА Новости
По его мнению, в ответ на это Россия может поставить Белоруссии снаряды с настоящим ураном.
«А Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном... Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок», — цитирует его РИА Новости.
Белорусский президент призвал Запад «от безумства немножко уходить в сторону».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала использование боеприпасов с обеднённым ураном геноцидом.
21 марта стало известно, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.