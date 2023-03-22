Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным заявления Польши о вступлении в конфликт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным заявления Варшавы об условиях вступления в конфликт с Россией.

«У них тормозов нет. Вы же помните заявление посла... «Мы будем воевать против России»... Считай — с нас начнут. Что мы должны делать? Мы с Путиным обратим на это внимание... Первый вопрос, который мы обсудим с Путиным, — как мы их должны поставить на место», — цитирует его РИА Новости.

Ранее посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI сообщил, что если украинские войска не смогут «защитить свою независимость», то Варшаве придётся вступить в конфликт.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что участие Польши в украинском конфликте станет началом третьей мировой войны.

Позднее в посольстве сообщили, что заявление Росцишевского было истолковано неверно и в отрыве от контекста.