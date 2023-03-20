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Посольство Польши в Париже сообщило о неверном толковании заявления о России

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Заявление польского посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского о вступлении Варшавы в конфликт с Россией после поражения Киева было истолковано неверно и в отрыве от контекста.
Посольство Польши в Париже сообщило о неверном толковании заявления о России
  • Gettyimages.ru

«Обращаем ваше внимание на то, что высказывание толкуется некоторыми СМИ в отрыве от контекста, в котором оно было сделано», — говорится в сообщении в Twitter.

В дипмиссии подчеркнули, что заявлений о прямом участии Варшавы в конфликте не было.

Ранее Росцишевский в эфире телеканала LCI сообщил, что если украинские войска не смогут «защитить свою независимость», то Варшаве придётся вступить в конфликт. 

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что участие Польши в украинском конфликте станет началом третьей мировой войны.

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