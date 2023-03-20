Посольство Польши в Париже сообщило о неверном толковании заявления о России
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«Обращаем ваше внимание на то, что высказывание толкуется некоторыми СМИ в отрыве от контекста, в котором оно было сделано», — говорится в сообщении в Twitter.
В дипмиссии подчеркнули, что заявлений о прямом участии Варшавы в конфликте не было.
Ранее Росцишевский в эфире телеканала LCI сообщил, что если украинские войска не смогут «защитить свою независимость», то Варшаве придётся вступить в конфликт.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что участие Польши в украинском конфликте станет началом третьей мировой войны.