Посол Польши во Франции: Варшава вступит в конфликт на Украине, если Киев проиграет
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«Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт», — цитирует его РИА Новости.
Глава польского диппредставительства считает, что кризис вокруг Украины является сражением за базовые ценности Запада и его культуру, поэтому он считает, что «так важно победить».
Российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что победить Россию на поле боя невозможно.
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что если всерьёз встанет вопрос о существовании самой России, то он будет решён не на Украине.