Посол Польши во Франции: Варшава вступит в конфликт на Украине, если Киев проиграет

Польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI заявил, что если украинские войска не смогут «защитить свою независимость», то Варшаве придётся вступить в конфликт.

«Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт», — цитирует его РИА Новости.

Глава польского диппредставительства считает, что кризис вокруг Украины является сражением за базовые ценности Запада и его культуру, поэтому он считает, что «так важно победить».

Российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что победить Россию на поле боя невозможно.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что если всерьёз встанет вопрос о существовании самой России, то он будет решён не на Украине.