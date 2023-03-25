Путин: Россия уже передала Белоруссии способный быть носителем ядерного оружия «Искандер»
- РИА Новости
«Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс «Искандер», он тоже может быть носителем», — сказал он.
Путин отметил, что с 3 апреля начнётся обучение экипажа и к 1 июля планируется завершить строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории республики.
Глава государства подчеркнул, что ни Россия, ни США своим союзникам не передаёт ядерного оружия. По словам Путина, Москва делает всё то же, что и Вашингтон в течение десятилетий, — речь идёт о подготовке носителей и обучении экипажей.