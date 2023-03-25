Путин разъяснил вопрос о ядерном оружии на территории Белоруссии

Президент России Владимир Путин разъяснил в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24» вопрос о ядерном оружии на территории Белоруссии — по словам главы государства, Москва делает то же самое, что десятилетиями делал Вашингтон.

«Мы не передаём. И США своим союзникам не передают. Мы в принципе делаем всё то же самое, что они делали в течение десятилетий. Они имеют в определённых странах союзников и готовят их носители, их же готовят экипажи. Мы то же самое собираемся делать», — сказал он.

По словам Путина, об этом попросил белорусский лидер Александр Лукашенко, который уже давно делал соответствующий вопрос.

Он добавил, что поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди о поставках на Украину зарядов с обеднённым ураном.

«Это так или иначе связано с ядерными технологиями. Даже вне контекста этих событий, этого заявления Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие», — пояснил президент России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее допустил возможность того, что Россия может передать белорусской стороне боеприпасы с настоящим ураном в случае передачи Британией снарядов с обеднённым ураном Украине.

21 марта стало известно, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».