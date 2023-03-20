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Минобороны Белоруссии объявило об учениях в одной из воздушно-десантных бригад

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Минобороны Белоруссии объявило, что в 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде пройдёт бригадное тактическое учение.
Минобороны Белоруссии объявило об учениях в одной из воздушно-десантных бригад
  • РИА Новости

«В ходе учения отработаются вопросы перемещения подразделений между населёнными пунктами, расположения на местности в лесных массивах», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что в соответствии с планом учения подразделения бригады будут выполнять тактические действия, в том числе с применением БПЛА.

В учении примут участие военнообязанные.

Ранее сообщалось, что мехбригада Вооружённых сил Белоруссии выполнила упражнение по поражению танка условного противника на дальности около 3,5 тыс. м.

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