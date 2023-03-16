Военные Белоруссии поразили танк условного противника на дальности 3500 м в ходе учений
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.
«Подразделения 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады выполнили упражнение стрельб управляемым снарядом из вооружения танка Т-72Б», — говорится в сообщении.
Наводчики поражали танк условного противника на дальности около 3500 м.
Ранее помощник министра обороны Белоруссии полковник Валерий Ревенко сообщил, что Белоруссия планирует в 2023 году провести с Россией более 150 совместных мероприятий различной направленности.