МО Белоруссии: Минск намерен провести с Москвой более 150 совместных мероприятий

Белоруссия планирует в 2023 году провести с Россией более 150 совместных мероприятий различной направленности, сообщил помощник министра обороны Белоруссии полковник Валерий Ревенко.

«Тесное взаимодействие с Российской Федерацией на стратегическом уровне будет продолжено и в текущем году. Планируется провести более 150 совместных мероприятий различной направленности», — приводит его слова белорусское Минобороны в Telegram.

Ревенко уточнил, что в сентябре 2023 года запланировано учение ВС России и Белоруссии «Щит Союза — 2023».

В конце декабря в Минобороны Белоруссии сообщили, что Минская военная комендатура проводит комплекс проверочных мероприятий по переводу военнослужащих с мирного на военное время.