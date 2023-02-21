Узнать больше

МО Белоруссии: Минск намерен провести с Москвой более 150 совместных мероприятий

Короткая ссылка
Белоруссия планирует в 2023 году провести с Россией более 150 совместных мероприятий различной направленности, сообщил помощник министра обороны Белоруссии полковник Валерий Ревенко.
МО Белоруссии: Минск намерен провести с Москвой более 150 совместных мероприятий
  • РИА Новости

«Тесное взаимодействие с Российской Федерацией на стратегическом уровне будет продолжено и в текущем году. Планируется провести более 150 совместных мероприятий различной направленности», — приводит его слова белорусское Минобороны в Telegram

Ревенко уточнил, что в сентябре 2023 года запланировано учение ВС России и Белоруссии «Щит Союза — 2023».

В конце декабря в Минобороны Белоруссии сообщили, что Минская военная комендатура проводит комплекс проверочных мероприятий по переводу военнослужащих с мирного на военное время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить