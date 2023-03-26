«России есть чем ответить»: Путин высказался о последствиях поставок Украине снарядов с обеднённым ураном
- РИА Новости
- © Гавриил Григоров
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что России есть чем ответить на поставки Украине снарядов с обеднённым ураном.
«Должен сказать, что России, конечно, есть чем ответить. У нас, без преувеличения, сотни тысяч, именно сотни тысяч, таких снарядов. Мы их пока не применяем», — подчеркнул президент.
Владимир Путин при этом отметил, что подобные снаряды не относятся к разряду оружия массового поражения.
«Но сердечник снаряда с обеднённым ураном (там может быть разный материал использован, он используется в бронебойных целях) всё-таки порождает так называемую радиационную пыль и в этом смысле он, конечно, относится к оружию наиболее опасного характера», — подчеркнул президент.
Ссылаясь на данные экспертов, глава государства напомнил, что именно после использования таких боеприпасов на территории бывшей Югославии и в Ираке во много раз выросла статистика по онкологическим заболеваниям.
«В этом смысле можно отнести это к оружию наиболее вредному и опасному для человека. Не только для комбатантов, для участников боевых действий, для окружающей среды и для людей, проживающих на этой территории», — отметил Путин.
- Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки обеднённого урана Украине
Президент также обратил внимание на перспективы возможного применения ВСУ снарядов с обеднённым ураном на Украине.
«Как же они будут применять против людей, фактически которые своими являются? Имею в виду, что эти остатки будут пылить, в том числе будут загрязнять посевные площади в тех регионах, где они будут применяться», — подчеркнул глава государства.
«Запад прекрасно знает о негативных последствиях применения боеприпасов с обеднённым ураном»
Накануне в Минобороны России заявили, что использование военными ВСУ боеприпасов с обеднённым ураном нанесёт их здоровью непоправимый вред.
Как отметил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов, страны Запада достаточно осведомлены о негативных последствиях применения боеприпасов такого типа, но всё равно заявляют о готовности поставлять их.
«Запад прекрасно знает о негативных последствиях применения боеприпасов с обеднённым ураном. Несмотря на то что применение таких боеприпасов нанесёт непоправимый вред здоровью военнослужащих ВСУ и гражданскому населению, страны НАТО, в частности Великобритания, выражают готовность поставки такого вида оружия киевскому режиму», — сказал Кириллов.
- AP
- © Olivier Matthys
Напомним, о намерении поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном ранее сообщила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди в письменном ответе на вопрос одного из членов палаты лордов.
Впоследствии, комментируя эту информацию, Владимир Путин подчеркнул, что если Киев получит такое оружие, Москва будет вынуждена реагировать. Президент также отметил в этой связи, что Запад вновь продемонстрировал намерение воевать с Россией до последнего украинца.
«Как будто специально это сделали западники»
Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину также подчеркнул, что Запад специально объявил о поставках снарядов Киеву во время переговоров России и Китая.
«В этот же день, когда председатель Си Цзиньпин рассказывал мне и показывал, доказывал положительные стороны китайского плана урегулирования на Украине мирными средствами, в этот же день мы узнали о поставках миллиона снарядов на Украину со стороны западных стран, со стороны поджигателей этого конфликта», — сказал он.
- Путин: Запад специально объявил о поставках снарядов Киеву во время переговоров России и КНР
Глава государства подчеркнул, что на следующий день, прямо перед встречей лидеров с прессой, стало известно о планах Великобритании поставить киевскому режиму снаряды с обеднённым ураном.
«Как будто специально это сделали западники для того, чтобы как-то или переговоры наши сорвать, или повлиять на них, я даже не знаю зачем, но складывается впечатление, что сделано это было сознательно», — констатировал президент.