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Лукашенко: неонацизм «поднял голову» на Украине, в Латвии, Литве и Польше

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современный неонацизм «поднял голову» на Украине, в Латвии, Литве и Польше.
Лукашенко: неонацизм «поднял голову» на Украине, в Латвии, Литве и Польше
  • РИА Новости

Как сообщает БЕЛТА, соответствующее заявление он сделал на траурной церемонии в мемориальном комплексе «Хатынь» в день 80-й годовщины уничтожения фашистскими карателями белорусской деревни и её жителей.

По его словам, в соседних с Белоруссией странах на руинах памяти о советском наследии и Великой Победе, на обломках разрушенных памятников воинам-победителям поднял голову современный неонацизм.

«Видим, как просыпаются инстинкты предков украинских, латышских, литовских и польских карателей, бросавших в огонь наших детей, стариков и женщин», — отметил он. 

В сентябре 2022 года Лукашенко заявил, что на Украине появились «ростки фашизма».

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