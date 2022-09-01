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Лукашенко заявил, что на Украине появились «ростки фашизма»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине появились «ростки фашизма».
Лукашенко заявил, что на Украине появились «ростки фашизма»
  • РИА Новости

«Сейчас уже можно сказать, что появились ростки поползновения фашизма на Украине», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что долгом России перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны является противодействие распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма.

По словам главы государства, уроки страшной трагедии, к которой человечество привёл нацизм в XX веке, не должны быть забыты. 

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