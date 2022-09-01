Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине появились «ростки фашизма».

«Сейчас уже можно сказать, что появились ростки поползновения фашизма на Украине», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что долгом России перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны является противодействие распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма.

По словам главы государства, уроки страшной трагедии, к которой человечество привёл нацизм в XX веке, не должны быть забыты.