Путин: к 1 июля в Белоруссии построят хранилище тактического ядерного оружия

К 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что с 3 апреля начнётся обучение экипажей.

«И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее допустил возможность того, что Россия передаст белорусской стороне боеприпасы с настоящим ураном в случае передачи Британией снарядов с обеднённым ураном Украине.

21 марта стало известно, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».