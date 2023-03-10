В ЕП подняли вопрос о распространении на Белоруссию действующих против России санкций

Польский европарламентарий Витольд Ян Ващиковский предложил распространить на Белоруссию санкции, которые в настоящее время действуют против России. В своём обращении к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю он объяснил, что такая мера поможет не допустить участия КНР в конфликте на Украине. С документом, содержащим эту идею, ознакомился RT.

Ващиковский, ссылаясь на некие «недавно обнародованные данные», заявил, что у Китая якобы «есть намерения» поставлять России летальное вооружение. В случае реализации такого сценария, по словам депутата, конфликт на Украине может принять долгосрочный характер.

«Предполагается, что пока Китай не готов был отправлять России военное оборудование из-за опасений по поводу санкций, введённых против России», — уточнил парламентарий.

Однако «в попытке обойти санкции» КНР может решить использовать Белоруссию как посредника для отправки России вооружений, допустил Ващиковский, напомнив, что президент республики Александр Лукашенко недавно совершил визит в Китай. Поездка, по его мнению, могла быть связана с вопросом соответствующих поставок.

На этом фоне депутат выразил мнение, что распространение на Белоруссию охвата санкций, действующих в настоящее время в отношении России, «дало бы превентивный эффект в деле недопущения участия Китая в конфликте в качестве базы оборудования для России».

Так, Ващиковский поинтересовался у Борреля, поддерживает ли он введение в отношении Белоруссии «тех же санкций, которые введены против России».

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT выразил мнение, что западные политики делают подобные заявления «не от большого ума».

«Польский политик совершенно не понимает российский и белорусский менталитеты. Предлагаемые ограничения лишь ещё больше сплотят российский и белорусский народы... Но если вернуться на землю, не думаю, что введение данных санкций реально. Дело в том, что Белоруссия не является стороной конфликта, поэтому вряд ли её ждёт участь нашей страны... В Европарламенте хватает горячих голов, но немало и здравомыслящих политиков», — считает эксперт.

По мнению Орлова, европейские депутаты вряд ли поддержат инициативу парламентария от Польши.

«Рискну предположить, что она направлена в большей степени на польскую аудиторию и не найдёт отклика в сердцах евродепутатов. Не исключено также, что господин Ващиковский лишь выполняет заказ США, в очередной раз подливая масла в огонь российско-украинского противостояния», — заключил собеседник RT.

Ранее глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол заявил, что, по его данным, Китай рассматривает возможность поставки России 100 беспилотников.

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган подчеркнул, что Пекин не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта на Украине.

Это подтвердил и посол России в Великобритании Андрей Келин, отметив, что у Москвы в этом отношении достаточно ресурсов.

В начале февраля сообщалось, что в отношении России действовало почти 13,7 тыс. ограничительных мер — больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых.