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Глава МИД КНР: Китай не поставляет оружие сторонам украинского конфликта

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Китай не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

«Китай не является ни инициатором, ни заинтересованной стороной кризиса, мы также не поставляем оружие ни одной из сторон конфликта», — приводит РИА Новости слова министра на пресс-конференции.

Он отметил, что КНР имеет независимые суждения по украинскому вопросу.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Китай не поставляет в Россию вооружение.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон хотел бы видеть со стороны Китая помощь Украине в плане «самообороны».

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