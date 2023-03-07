Глава МИД КНР: Китай не поставляет оружие сторонам украинского конфликта
«Китай не является ни инициатором, ни заинтересованной стороной кризиса, мы также не поставляем оружие ни одной из сторон конфликта», — приводит РИА Новости слова министра на пресс-конференции.
Он отметил, что КНР имеет независимые суждения по украинскому вопросу.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Китай не поставляет в Россию вооружение.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон хотел бы видеть со стороны Китая помощь Украине в плане «самообороны».