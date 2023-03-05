Фон дер Ляйен: у ЕС нет доказательств того, что Китай поставляет оружие России

Европейский союз в данный момент не располагает доказательствами того, что Китай может поставлять оружие России.

Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Пока у нас нет доказательств этому, но нужно каждый день следить за ситуацией», — передаёт её слова ТАСС.

Говоря о возможности введения санкций против Пекина, если он будет оказывать военную помощь Москве, фон дер Ляйен заявила, что «это гипотетический вопрос, на который можно будет ответить только в том случае, если это станет реальностью».

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Китай не поставляет в Россию вооружение.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон хотел бы видеть со стороны Китая помощь Украине в плане «самообороны».