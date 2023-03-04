Белый дом заявил о желании увидеть помощь Китая Украине в самообороне

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон хотел бы видеть со стороны Китая помощь Украине в плане «самообороны».

Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал в интервью телеканалу CNN.

По словам Кирби, Вашингтон желает «присоединения» Китая к остальному миру «в осуждении этого вторжения».

Также представитель Совета нацбезопасности США выразил надежду, что КНР не будет предпринимать никаких действий для помощи России в СВО.

«Мы были бы счастливы видеть со стороны Китая шаги для помощи Украине с точки зрения их самообороны», — добавил Кирби.

Ранее главы МИД России и КНР Сергей Лавров и Цинь Ган обсудили текущую ситуацию вокруг Украины, включая позицию МИД Китая по политическому урегулированию украинского кризиса.

Также сообщалось, что советник Зеленского Михаил Подоляк пригрозил Китаю агрессивной реакцией в случае помощи России.