Белый дом заявил о желании увидеть помощь Китая Украине в самообороне
Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал в интервью телеканалу CNN.
По словам Кирби, Вашингтон желает «присоединения» Китая к остальному миру «в осуждении этого вторжения».
Также представитель Совета нацбезопасности США выразил надежду, что КНР не будет предпринимать никаких действий для помощи России в СВО.
«Мы были бы счастливы видеть со стороны Китая шаги для помощи Украине с точки зрения их самообороны», — добавил Кирби.
Ранее главы МИД России и КНР Сергей Лавров и Цинь Ган обсудили текущую ситуацию вокруг Украины, включая позицию МИД Китая по политическому урегулированию украинского кризиса.
Также сообщалось, что советник Зеленского Михаил Подоляк пригрозил Китаю агрессивной реакцией в случае помощи России.