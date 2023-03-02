Лавров обсудил с главой МИД КНР позицию Пекина по урегулированию украинского кризиса

Главы МИД России и КНР Сергей Лавров и Цинь Ган обсудили текущую ситуацию вокруг Украины, включая позицию МИД Китая по политическому урегулированию украинского кризиса.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«С.В. Лавров и Цинь Ган также обсудили текущую ситуацию вокруг Украины, включая позицию МИД КНР по политическому урегулированию украинского кризиса, рассмотрели ряд актуальных международных тем», — говорится в сообщении.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.

Советник офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев не принимает предложения о прекращении огня.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в плане Китая по урегулированию украинского конфликта есть «положительные элементы».