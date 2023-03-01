Блинкен заявил, что в мирном плане Китая по Украине есть «положительные элементы»

В плане Китая по урегулированию украинского конфликта есть «положительные элементы», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на AFP, несмотря на положительную динамику, о которой сказал Блинкен, он рекомендовал Пекину сделать акцент на восстановлении суверенитета Украины.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.

Советник офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев не принимает предложения о прекращении огня.