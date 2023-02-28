Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что Киев не принимает предложения о прекращении огня
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Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax.
По словам Ермака, Киев «скептически» относится к предложению Китая о прекращении огня.
«Мы не примем это... прекращение огня, потому что Россия всегда использует прекращение огня, чтобы заморозить конфликт и подготовиться к новой аннексии, к новой агрессии», — сказал украинский чиновник.
24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.
План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.