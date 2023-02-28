Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что Киев не принимает предложения о прекращении огня

Власти в Киеве не согласны на прекращение огня, потому что Россия «воспользуется им для заморозки конфликта» и станет сильнее, утверждает советник офиса украинского президента Андрей Ермак.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax.

По словам Ермака, Киев «скептически» относится к предложению Китая о прекращении огня.

«Мы не примем это... прекращение огня, потому что Россия всегда использует прекращение огня, чтобы заморозить конфликт и подготовиться к новой аннексии, к новой агрессии», — сказал украинский чиновник.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.