Постоянный гарнизон: как США наращивают военное присутствие в Польше

В Польше открывается первый постоянный гарнизон американских войск. Об этом сообщается на сайте Минобороны республики. Новое подразделение будет заниматься «инфраструктурной поддержкой» и управлением «передовыми форпостами американских войск». По мнению экспертов, создание гарнизона свидетельствует о том, что США отказываются от ротационного принципа размещения войск в Польше — теперь они будут дислоцироваться на постоянной основе. В настоящее время численность американского контингента в республике составляет около 10 тыс. человек. Как полагают аналитики, расширение военной инфраструктуры США в Польше — это подготовка к более крупному развёртыванию войск.

Соединённые Штаты открывают в Польше первый постоянный гарнизон американских войск (U. S. Army Garrison Poland, USAG-P). Об этом сообщается на сайте Минобороны республики.

«Польский гарнизон армии США станет восьмым постоянным гарнизоном вооружённых сил США в Европе и первым постоянным гарнизоном американских войск в Польше», — рассказали в Минобороны республики.

Церемония запуска работы подразделения состоится днём 21 марта. Уточняется, что новая воинская часть создаётся по решению президента США Джо Байдена от 2022 года. Подразделение будет обеспечивать «инфраструктурную поддержку» американских солдат в Польше.

«В задачи гарнизона также будет входить командование и управление передовыми форпостами американских войск в Польше», — пояснили в Минобороны страны.

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USAG-P разместится в Познани, в Лагере Костюшко (Camp Kościuszko) Так с июля 2022 года называется передовое командование 5-го армейского корпуса Сухопутных войск США. Данное подразделение играет ключевую роль в интеграции американских сил в республике и отвечает за их сотрудничество с польскими ВС.

Выступая на пресс-брифинге 16 марта, официальный представитель Минобороны США бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что новое подразделение в Польше необходимо для повышения эффективности управления и материальной поддержки войск в Европе. По его словам, в гарнизоне будут служить около 13 военнослужащих и 140 гражданских сотрудников.

«Создаваясь в дополнение к существующим семи гарнизонам управления эксплуатации и обслуживания объектов Сухопутных войск США в Европе, гарнизон вооружённых сил США в Польше будет предоставлять качественную поддержку основных операций, инфраструктуру и услуги военнослужащим и гражданским лицам», — сообщил Райдер.

«Это уже не ротация»

Как заявил в комментарии RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков, появление первого постоянного гарнизона ВС США можно расценивать как начало нового этапа расширения военной инфраструктуры Соединённых Штатов и НАТО в Восточной Европе, то есть вблизи западных рубежей РФ и Белоруссии. По мнению эксперта, США отходят от прежней ротационной основы военного присутствия в Польши.

«Под этим гарнизоном в Познани подразумевается опорный пункт, где в кратчайшие сроки может быть размещён достаточно крупный воинский контингент. Такой объект необходим для оперативного оборудования потенциального театра военных действий. По сути, это будет военная база», — заявил Ермаков.

Как полагает эксперт, в задачи USAG-P войдёт подготовка систем жизнеобеспечения: армейских складов, комплексов обслуживания техники, жилья под размещения большого количества военнослужащих.

Американские десантники 101-й дивизии на учениях Recon Clash-22 в Польше

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«Это уже не ротация. Это постоянное пребывание с поддержанием всего необходимого для развёртывания войск. Американцы демонстрируют, что не откажутся от своих милитаристских планов и продолжат возвращаться к практике холодной войны», — считает Ермаков.

Аналогичной точки зрения придерживается научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В разговоре с RT он заявил, что после 24 февраля 2022 года Соединённые Штаты стали активнее вкладываться в развитие в Европе инфраструктуры для материально-технического обеспечения войск, которые уже находятся вблизи России и Белоруссии либо будут там размещены в недалёком будущем.

«Понятие гарнизон означает, что в этом месте непременно будут американские войска на постоянной основе. Другой вопрос состоит в том, какие части станут размещать США. Нельзя исключать, что, действуя в парадигме холодной войны, Вашингтон пойдёт на развёртывание ракет средней и меньшей дальности», — рассуждает эксперт.

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Отметим, что Польша ещё при администрации Дональда Трампа пыталась добиться от США создания военных баз в стране. Более того, Варшава даже предлагала Вашингтону выделить собственные средства в размере до $2 млрд на постройку объектов постоянной дислокации американских войск.

В августе 2020 года Польша и США достигли соглашения о расширении военного сотрудничества двух стран. Как пояснили в Варшаве, документ создаёт правовую базу для постоянного пребывания в стране войск США «как в запланированном объёме, так и в случае возможного будущего расширения». На тот момент, по оценке польских властей, в стране могли разместиться до 20 тыс. американских военнослужащих.

Согласно документу, Варшава обязалась безвозмездно предоставлять армии США в исключительное или совместное пользование военные объекты, в том числе и новые. Также Польша взяла на себя расходы по обеспечению американских военнослужащих жильём, питанием и топливом.

По состоянию на август 2020 года в республике находились 4,5 тыс. военнослужащих США. При этом в настоящее время в Польше расквартирован американский контингент в количестве около 10 тыс. человек.

Как пояснили эксперты, важнейшим объектом военной инфраструктуры США в Польше является база передового командования 5-го армейского корпуса Сухопутных войск США, где, собственно, и будет размещаться первый постоянный гарнизон ВС США.

На сайте польского Минобороны говорится, что присутствие этого подразделения «укрепляет способность вооружённых сил США и Польши, а также других союзников работать вместе для эффективного и быстрого реагирования на любые враждебные действия против Польши и других союзников в регионе».

Американский военнослужащий принимает бронемашину Stryker в польском порту Гдыни

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© Mateusz Slodkowski

«Польские вооружённые силы тесно сотрудничают с этим командованием вооружённых сил США в Польше. В рамках структуры командования осуществляется широкое сотрудничество, в том числе с многонациональной дивизией «Северо-Восток», (дислоцированной. — RT) в Эльблонге», — сообщается в материалах военного ведомства республики.

Согласно актуальной информации польского Минобороны, помимо 5-го армейского корпуса, в стране расквартирована боевая группа американской бронетанковой бригады. Это подразделение было развёрнуто в Польше в 2017 году в рамках так называемой Европейской инициативы сдерживания (EDI), которая является элементом операции «Атлантическая решимость» по «сдерживанию России».

Пребывание бригады осуществляется на ротационной основе. Её военнослужащие участвуют в учениях и тренировках по всей Польше.

В рамках «Атлантической решимости» в Повидзе в 2017 году на ротационной основе была развёрнута бригада боевой авиации США. Она участвует в учениях по транспортировке грузов и обеспечивает поддержку воздушных операций во время крупных многонациональных манёвров в Европе.

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Наряду с этим для «сдерживания России» в Польше находится батальон боевого обеспечения и многонациональное подразделение, костяк которого составляют более 800 американских солдат. Данное формирование призвано взаимодействовать с 15-й механизированной бригадой ВС Польши.

Ещё одним объектом ВС США в Польше является база противоракетной обороны в Редзиково, строительство которой было завершено в марте прошлого года. На этом объекте размещены системы ПРО Aegis Ashore.

Как утверждают в Вашингтоне, эти системы ПВО призваны защищать силы США и европейских союзников по НАТО от ракетных ударов. Однако, по данным российской стороны, используемые в составе Aegis Ashore пусковые установки Mk 41 могут применяться для запуска ракет средней дальности, в том числе «Томагавков».

Кроме того, до начала спецоперации в Польшу было переброшено почти 5 тыс. военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США.

«Антироссийский форпост в Европе»

Как полагает Константин Блохин, Варшава горячо поддерживает любое расширение военного присутствия США на своей территории. В тесном союзе с Вашингтоном польские власти видят возможность превратиться в главную державу на европейским континенте.

«Американцам тоже выгодно такое радушие и гостеприимство поляков. США удобно использовать Польшу как противовес Германии и Франции. И, конечно же, Польша очень важна как антироссийский форпост в Европе», — рассуждает Блохин.

По прогнозу эксперта, военное присутствие США в Польше будет только возрастать, а сама республика превратится в чрезвычайно милитаризированное государство. Впрочем, Блохин сомневается, что Варшава или американские подразделения способны напасть на Калининградскую область и Белоруссию.

Военнослужащие региональной группировки войск РФ и РБ

© Министерство обороны Республики Беларусь

В свою очередь Сергей Ермаков допускает, что расширение американской военной инфраструктуры и курс Польши на военное усиление следует воспринимать как подготовку к потенциальному крупномасштабному вооружённому конфликту.

«Те планы, которые вынашивают и реализуют Варшава и Вашингтон, представляют достаточно серьёзную угрозу для Калининградского региона и Белоруссии. Это подготовка к крупному передовому развёртыванию войск. Я уверен, что наши страны обязательно будут отвечать усилением своего военного союза, развёртыванием средств ПВО и ударных ракетных комплексов»,— подытожил Ермаков.