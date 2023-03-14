«Угрозы со стороны России и Китая»: как Великобритания планирует увеличить траты на оборону

Британские власти хотят нарастить военный бюджет Соединённого Королевства на £5 млрд в ближайшие два года. Эти деньги пойдут на пополнение и укрепление арсеналов жизненно важных боеприпасов, модернизацию ядерных вооружений и финансирование программы строительства атомных подводных лодок в рамках оборонного партнёрства AUKUS. В долгосрочной перспективе Лондон планирует довести свои военные траты до 2,5% ВВП. Ранее в Минобороны королевства признали, что военная техника ВС страны «остро нуждается в замене». По мнению экспертов, за намерениями Лондона увеличить расходы на оборонные нужды стоят амбиции по противостоянию России.

Великобритания увеличит оборонный бюджет на £5 млрд в ближайшие два года, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака. В долгосрочной перспективе Лондон планирует довести свои военные траты до 2,5% ВВП (в данный момент они составляют чуть более 2%).

«В Обновлённом комплексном обзоре 2023 года подтверждается, что в течение следующих двух лет Министерству обороны (Великобритании. — RT) будет выделено дополнительно £5 млрд для содействия пополнению и укреплению арсеналов жизненно важных боеприпасов, модернизации ядерных вооружений и финансированию следующего этапа программы (строительства атомных. — RT) подводных лодок AUKUS», — говорится в пресс-релизе.

£3 млрд будут выделены на развитие ядерных сил сдерживания, а оставшаяся часть суммы пойдёт на восполнение запасов переданного Украине оружия. Сейчас военный бюджет Великобритании составляет около £48 млрд.

При этом текущий рост оборонного бюджета британское правительство оправдывает «реагированием на растущую глобальную нестабильность».

«Страна будет наращивать инвестиции в оборону, чтобы реагировать на вызовы всё более нестабильной и сложной ситуации в мире», — говорится в сообщении.

Уточняется, что комплексный обзор описывает, как Великобритания будет бороться с «новыми угрозами» со стороны России и Китая, «защищать свою экономику и конкурировать в сфере передовых технологий».

Риши Сунак

© James Manning

Напомним, в комплексном обзоре королевства 2021 года Россия называется «наиболее острой прямой угрозой для Великобритании». РФ там упоминается 14 раз, причём в негативном контексте. В этом документе также отмечалось, что Лондон будет сохранять ядерный потенциал, «который бы обуславливал расходы для противника, серьёзно превышающие выгоду, которую он надеется получить от создания угрозы» для безопасности Великобритании или её союзников.

В пресс-релизе об обзоре за текущий год говорится, что в свете растущей нестабильности в мире и обострения соперничества между государствами Великобритания должна «быть готова отстаивать свои позиции».

Ранее на сайте британского правительства был опубликован пресс-релиз с выдержками из речи Сунака в преддверии встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В этом документе действия России называются крупнейшей угрозой европейской и глобальной безопасности. Подчёркивается также, что активизация усилий Великобритании в кооперации с Францией по совместной подготовке военнослужащих ВСУ «может привести в боевую готовность ещё тысячи украинцев».

На встрече с Макроном Сунак объявил о договорённости сторон заниматься обучением украинских морских пехотинцев, добавив, что Киев «должен одержать победу». Лондон и Париж намерены также помочь киевскому режиму организовать контрнаступление. Об этом сообщил Макрон во время совместной пресс-конференции с британским премьером.

Оружие для Киева

Напомним, в начале марта глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военная техника армии королевства «остро нуждается в замене» на фоне передачи Киеву британского оружия. По его словам, Лондону нужно модернизировать ВС, которые, как он отметил, «устарели около 15 лет назад». Уоллес констатировал, что конфликт на Украине также требует ускорения реализации проектов по усовершенствовании британской армии.

В свою очередь, генерал-майор Соединённого Королевства Чарльз Коллинз выразил уверенность, что ВС Великобритании больше не способны вести боевые действия самостоятельно. По его словам, если бы Лондон в одиночку сражался на Украине, у него бы уже закончились боеприпасы и оборудование.

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Напомним, британские власти неоднократно осуществляли оружейные транши для киевского режима. Так, в ноябре 2022-го Риши Сунак объявил, что объём военной помощи Украине со стороны королевства достиг £2,3 млрд. Кроме того, он пообещал продолжить такую военную поддержку и анонсировал передачу Киеву 125 зенитных орудий, спецсредств для укрепления ПВО и борьбы с беспилотниками.

Позднее в том же месяце Сунак допустил увеличение объёма военной помощи Украине в 2023 году. А в декабре глава британского Минобороны Бен Уоллес не исключил поставку для ВСУ ракет более дальнего радиуса действия. В январе 2023-го министр пообещал передать Киеву дополнительно 600 высокоточных ракет Brimstone класса «воздух — земля». Тогда же правительство королевства приняло решение отправить на Украину 14 основных боевых танков Challenger 2. Лондон назвал это переходом на новый уровень «в том, что касается поддержки со стороны Великобритании». К тому же британские власти пообещали направить ВСУ около 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Как заявил начальник Генштаба ВС Великобритании Патрик Сандерс, передача киевскому режиму танков Challenger 2 временно ослабит британскую армию, поскольку «оставит брешь» в запасах и усложнит выполнение королевством своих обязательств в рамках НАТО.

«На это уйдут годы»

По словам директора Центра военно-политических исследований Алексея Подберёзкина, поставки оружия Киеву со стороны Лондона значительно опустошили оружейные запасы Великобритании, которая теперь вынуждена тратить деньги на их пополнение.

«Лондон однозначно делает печальные выводы из противостояния на Украине. Британские власти вдруг обнаружили, что у них не хватает бронетанковой техники, которой они так гордились, а также недостаточно запасов вооружений в целом. И чтобы продолжить поддержку Киева, как это обещает Сунак, королевству необходимо перевооружение. Помимо восстановления арсеналов артиллерийского оружия, ставка делается и на военно-морские силы, модернизацию атомных подводных лодок и судов. Это обусловлено планами королевства противостоять не только России, но и Китаю», — отметил эксперт в беседе с RT.

Подберёзкин считает, что пресловутая опасность со стороны РФ и КНР намеренно используется Великобританией как предлог для наращивания расходов на военные нужды.

«Российская и китайская угроза — это традиционное заклинание, которое эксплуатирует Лондон в своих милитаристских целях. Об этом британские власти твердят практически каждый год, чтобы обосновать свои дополнительные траты на оборону», — заявил аналитик.

Бронированная британская техника

AP

© Pavel Golovkin

При этом, по словам Подберёзкина, за «амбиции Лондона по противостоянию России на Украине» и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе придётся расплачиваться жителям королевства «из собственного кармана».

«За увеличением трат на военные нужды последует урезание целого ряда статей бюджета в других сферах, например, в области образования или медицины. Великобритания, учитывая её текущее сложное экономическое положение, не может себе позволить сохранить все статьи расходов в других сферах на прежнем уровне при наращивании военного бюджета», — сказал эксперт.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов констатировал, что в Великобритания развёрнута мощнейшая антироссийская компания, как на правительственном уровне, так и в СМИ, чтобы оправдать действия Лондона «в рамках нового этапа гонки вооружений».

«За счёт антироссийской риторики власти королевства добивается того, чтобы британский народ активно не выступал против подобного рода раскрутки военного бюджета. Однако учитывая, что на сегодняшний день в Великобритании крайне тяжёлая ситуация в связи с энергокризисом и инфляцией, активные митинги антивоенного характера не за горами», — отметил аналитик в беседе с RT.

Кнутов также считает, что между ростом трат на оборону Великобритании и её поставками вооружений Киеву есть прямая взаимосвязь.

«Сейчас Лондон пытается восстановить свои арсеналы после череды оружейных траншей киевскому режиму. Передавая старое оружие Украине, Великобритания надеется произвести новое. Значительную часть дополнительных средств на оборону Лондон попытается вложить в более современные системы и умные боеприпасы, раскрутить свой ВПК. Однако сделать это в короткие сроки у британских властей не получится в силу недостаточных мощностей военно-промышленного комплекса и экономических проблем, на это уйдут годы», — заключил эксперт.