Узнать больше

Генерал-майор Коллинз заявил, что армия Британии не может воевать самостоятельно

Короткая ссылка
Британский генерал-майор Чарльз Коллинз выразил уверенность, что армия Великобритании больше не в состоянии вести боевые действия самостоятельно.
Генерал-майор Коллинз заявил, что армия Британии не может воевать самостоятельно
  • Legion-Media

Об этом Коллинз сказал в беседе с изданием Daily Mail.

Генерал обратился к британскому правительству с призывом смириться с тем, что дни, когда армия Британии вела войны независимо, прошли.

«Будущая роль страны заключается всего лишь в дополнении войск других государств», — подчеркнул он.

Коллинз выразил уверенность, что у Британии закончились бы боеприпасы и оборудование, если бы она одна поставляла оружие Украине.

Ранее руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд предположил, что в случае возникновения военного конфликта армия Великобритании «продержится около пяти дней» в связи с истощёнными запасами вооружения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить