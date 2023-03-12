Генерал-майор Коллинз заявил, что армия Британии не может воевать самостоятельно
- Legion-Media
Об этом Коллинз сказал в беседе с изданием Daily Mail.
Генерал обратился к британскому правительству с призывом смириться с тем, что дни, когда армия Британии вела войны независимо, прошли.
«Будущая роль страны заключается всего лишь в дополнении войск других государств», — подчеркнул он.
Коллинз выразил уверенность, что у Британии закончились бы боеприпасы и оборудование, если бы она одна поставляла оружие Украине.
Ранее руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд предположил, что в случае возникновения военного конфликта армия Великобритании «продержится около пяти дней» в связи с истощёнными запасами вооружения.