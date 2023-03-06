Глава Минобороны Британии Уоллес заявил об острой необходимости в замене военной техники
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По его словам, Соединённому Королевству необходимо модернизировать армию.
«Армия устарела около 15 лет назад, и нам действительно нужно заменить её: её техника, а не люди, остро нуждается в замене», — передаёт его слова РИА Новости.
Уоллес добавил, что конфликт на Украине также требует ускорения реализации проектов по модернизации британской армии.
В феврале Уоллес заявил об отсутствии у Европы исправных танков для передачи Украине.
Руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд предположил, что в случае возникновения военного конфликта армия Великобритании «продержится около пяти дней» в связи с истощёнными запасами вооружения.