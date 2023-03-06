Глава Минобороны Британии Уоллес заявил об острой необходимости в замене военной техники

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военная техника армии страны на фоне украинского конфликта «остро нуждается в замене».

По его словам, Соединённому Королевству необходимо модернизировать армию.

«Армия устарела около 15 лет назад, и нам действительно нужно заменить её: её техника, а не люди, остро нуждается в замене», — передаёт его слова РИА Новости.

Уоллес добавил, что конфликт на Украине также требует ускорения реализации проектов по модернизации британской армии.

В феврале Уоллес заявил об отсутствии у Европы исправных танков для передачи Украине.

Руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд предположил, что в случае возникновения военного конфликта армия Великобритании «продержится около пяти дней» в связи с истощёнными запасами вооружения.