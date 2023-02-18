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В Минобороны Британии заявили об отсутствии у Европы исправных танков для передачи Киеву

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Глава британского Минобороны Бен Уоллес в интервью Der Spiegel заявил об отсутствии у Европы исправных танков для передачи Украине.
В Минобороны Британии заявили об отсутствии у Европы исправных танков для передачи Киеву
  • AP

«Политики отправили своих военных на склады и обнаружили, что их танки неисправны или не отремонтированы для доставки на Украину», — отметил Уоллес, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, странам Североатлантического альянса «пришлось с болью осознать», что за последние 30 лет их армии были истощены.

Британский министр также сообщил, что Украина получит современные истребители только после окончания российской военной операции.

По его словам, быстрых поставок истребителей не будет как на данном этапе, так и в ближайшие полгода.

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