Глава Минобороны Британии: Украина получит современные самолёты только после окончания СВО

Украина получит современные истребители только после окончания российской военной операции, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В интервью журналу Spiegel он отметил, что быстрых поставок истребителей не будет как на данном этапе, так и в ближайшие полгода.

«Будем честны, пройдёт много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители. Тем более современные самолёты, такие как Eurofighter, которые мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставлены на Украину только после войны. Таков консенсус среди западных партнёров», — сказал министр, его цитирует РИА Новости.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о готовности Варшавы поставить Украине истребители МиГ-29 в коалиции со странами Североатлантического альянса.