Маскировка разногласий: как Лондон и Париж намерены нарастить взаимодействие для противостояния России

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон провели встречу в Париже. Глава правительства Соединённого Королевства признал, что в отношениях стран «были свои трудности», но добавил, что текущие переговоры стали «новым началом». Так, британский премьер пообещал сотрудничать с Парижем, чтобы РФ больше не могла «использовать в качестве оружия» энергобезопасность двух стран. Кроме того, стороны договорились совместно разрабатывать оружие и обучать украинских военных. По мнению экспертов, стороны пытаются установить доверительные отношения после скандала с оборонным союзом AUKUS, созданным США, Великобританией и Австралией. Однако на самом деле евроатлантическая солидарность находится под большим вопросом, отмечают аналитики.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон провели 10 марта в Париже встречу в рамках первого с 2018 года англо-французского саммита.

«Будем откровенны: за последние годы в отношениях между двумя нашими странами были свои трудности — и здесь я имею в виду не только то, что Франция выбила Англию с чемпионата мира. Однако я верю, что сегодняшняя встреча знаменует собой новое начало», — заявил Сунак во время совместной пресс-конференции с Макроном.

По словам британского премьера, сторонам удалось обсудить каждый аспект их «крайне важного альянса» и достичь «значимого прогресса в трёх областях» — незаконной миграции, энергетике и безопасности.

«Великобритания и Франция сотрудничают, чтобы такие, как (президент России Владимир. — RT) Путин, никогда больше не могли использовать в качестве оружия нашу энергетическую безопасность», — отметил Сунак.

Кроме того, по его словам, у Лондона и Парижа есть общая цель — повысить оперативную совместимость британских и французских военных, «в полной мере задействовав потенциал Объединённых экспедиционных сил», а также содействовать «безопасности и стабильности» в Индо-Тихоокеанском регионе, координируя развёртывание британских и французских авианосцев.

«Кроме того, вместе мы будем заниматься исследованиями в том, что касается разработки сложных вооружений, например (систем. — RT) ПВО, систем воздушного боя (Combat Air. — RT), а также оружия большой дальности», — отметил премьер Великобритании.

Сунак также сообщил, что обе страны договорились обучать украинских морских пехотинцев, добавив, что Киев «должен одержать победу».

В свою очередь, Макрон заявил во время совместной пресс-конференции с британским премьером о намерении Франции и Великобритании помочь Киеву организовать контрнаступление.

«Наше желание на ближайшую перспективу — помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести», — сказал французский лидер.

При этом он пообещал сделать всё возможное, чтобы украинский конфликт не перерос в глобальное противостояние.

«С первого дня конфликта мы оказываем помощь Украине и её народу в гуманитарной, экономической и военной сферах, и мы сделаем всё, чтобы этот конфликт не распространился на весь мир», — отметил он.

Елисейский дворец

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Ранее на сайте британского правительства были опубликованы выдержки из речи Сунака в преддверии его встречи с Макроном. Там, в частности, подчёркивалось, что прочное партнёрство между Великобританией и Францией «не просто ценно — оно жизненно необходимо».

«Поскольку мы сталкиваемся с новыми и беспрецедентными угрозами, жизненно важно укрепить структуры нашего альянса, чтобы мы были готовы принять вызовы будущего. Именно этим мы и будем заниматься сегодня на саммите Великобритания — Франция», — приводятся слова Сунака в пресс-релизе.

В том же документе действия России названы крупнейшей угрозой европейской и глобальной безопасности. Подчёркивается также, что активизация усилий Лондона и Парижа путём дальнейшей совместной подготовки военнослужащих ВСУ «может привести в боевую готовность ещё тысячи украинцев».

«Обязательства перед США»

Напомним, франко-британские отношения обострились после того, как Лондон, Канберра и Вашингтон 15 сентября 2021 года объявили о создании оборонного партнёрства AUKUS, в рамках которого США пообещали Австралии передать технологии для строительства собственных атомных подводных лодок. На этом фоне австралийские власти сообщили о решении расторгнуть контракт на поставку 12 французских ударных субмарин класса Attack. Париж посчитал этот шаг предательством со стороны своих союзников, назвав это «ударом в спину».

По мнению экспертов, Великобритания решила нормализовать отношения с Францией, которые «начали трещать по швам» после инцидента вокруг AUKUS. Однако, как считают политологи, эта инициатива принадлежит не Лондону.

«Великобритания за счёт сближения с Францией, по крайней мере формального, будет выполнять некие обязательства перед Соединёнными Штатами. Они после выхода Великобритании из ЕС лишились рычага влияния в Евросоюзе, а потом ещё и усугубили ситуацию из-за AUKUS и теперь хотят укрепления связей Парижа и Лондона. Это нужно Вашингтону, чтобы через британских партнёров иметь возможность дополнительно влиять на французское руководство, которое ранее заявляло о «смерти мозга НАТО» и о необходимости создать европейскую армию», — пояснил в комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

По его словам, Сунак и Макрон пытаются продемонстрировать, что никакого раскола на Западе в его действиях против России нет.

«Им важно показать, что два старых европейских государства якобы пришли к общему знаменателю, что нужно укреплять военные связи с тем, чтобы максимально противостоять РФ на Украине», — говорит аналитик.

В то же время он выразил уверенность, что франко-британские планы по наращиванию военного сотрудничества — «больше политические заявления, чем реальные возможные шаги».

«Любое партнёрство в этой сфере всё равно будет идти в рамках НАТО. А в Североатлантическом альянсе главные — США. Более того, командующим объединёнными войсками на территории Европы является американец. Он и руководит всеми структурами, которые в НАТО интегрированы. Великобритания же использует «российскую угрозу» и украинский конфликт как предлоги, чтобы помириться с Францией», — сказал Данюк.

В свою очередь, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина считает, что переговоры двух лидеров призваны установить «более или менее доверительные» отношения после инцидента с AUKUS.

«Однако пока какой-то конкретики по военным технологиям и наращиванию военного сотрудничества мы не видим. Будет ли действительно развиваться взаимодействие сторон по этой линии, также сказать трудно. Однако совершенно ясно, что на данном этапе Лондон и Париж хотят замаскировать тот факт, что евроатлантическая солидарность на самом деле под большим сомнением на фоне серьёзного взаимного недоверия государств, а также значительных расхождений во взглядах», — отметила аналитик в беседе с RT.

При этом она сомневается, что Лондону и Парижу действительно удастся значительно нарастить сотрудничество в военной сфере.

«Великобритания по этой линии взаимодействует в основном с США. И переориентировать свои закупки британские власти вряд ли смогут. Может быть, отчасти и есть необходимость совместными усилиями создавать какие-то новые виды вооружений, но для этого нужно время и инвестиции», — заключила Ерёмина.