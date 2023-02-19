Вклад в эскалацию: как Великобритания подталкивает другие страны к поставкам Украине истребителей

Великобритания готова оказать поддержку своим союзникам, если те примут решение в ближайшее время передать Киеву боевые самолёты, заявил премьер-министр королевства Риши Сунак. Он также подчеркнул необходимость обучения украинских лётчиков «обращению с наиболее продвинутыми истребителями». Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Сунак пообещал, что Британия станет первой страной, которая поставит Украине дальнобойное оружие. По мнению экспертов, Лондон, ставший одним из основных кураторов киевского режима, пытается дистанцироваться от непосредственных поставок боевых самолётов Украине. Аналитики также отмечают, что Британия исполняет роль подстрекателя для других государств, подталкивая их к новым оружейным траншам в пользу Киева.

Лондон готов оказать необходимую поддержку союзникам, которые примут решение в ближайшее время передать Киеву истребители, заявил в эфире телеканала Sky News глава британского правительства Риши Сунак.

«Сообщил всем союзникам, что мы готовы их поддержать, если они могут предоставить Украине истребители сейчас. Мы, со своей стороны, занимаем ведущие позиции в мире по обучению украинских лётчиков обращению с летательными аппаратами стандарта НАТО. Это правильно, поскольку суть в том, чтобы дать украинцам средства для самообороны и победы», — отметил он.

По словам политика, Великобритания «существенно опережает других» в вопросе передачи Киеву средств ПВО, бронемашин и вооружений большой дальности.

Также по теме Градус эскалации: зачем США расширяют программу боевой подготовки украинских военных США расширят программу боевой подготовки украинских военных, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, с января...

«Важно, чтобы мы продолжали действовать в том же духе и вести за собой, ведь мы все хотим, чтобы Украина добилась успеха», — сказал Сунак.

Накануне во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности он заявил о готовности Лондона помочь любой стране предоставить Киеву самолёты. «Мы также должны обучить украинских лётчиков обращению с наиболее продвинутыми истребителями — именно это Британия и делает... Чтобы Украина могла обеспечить долгосрочную защиту своей безопасности», — подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, он отметил, что Соединённое Королевство первым предоставит Украине оружие большей дальности и передаст другие вооружения.

«Мы вместе с нашими союзниками работаем над тем, чтобы дать Украине самые продвинутые системы ПВО и выстроить военно-воздушные силы... В этом году наша страна первой в мире поставила Украине танки и первой приступила к подготовке (украинских. — RT) лётчиков и морпехов. В прошлом году мы предоставили £2,3 млрд, и в 2023-м намерены повторить или превзойти этот показатель», — сказал Сунак.

Глава британского правительства Риши Сунак

AP

© Ben Stansall

Политик добавил, что в течение следующих нескольких месяцев Великобритания вместе с союзниками передаст Киеву «столько же оснащения, сколько было поставлено за весь 2022 год».

«Йенс Столтенберг сказал: «Украина станет членом НАТО». Но перед этим нам нужно принять больше усилий по укреплению долгосрочной безопасности Украины. Мы должны предоставить ей продвинутые средства стандарта НАТО, которые могут ей понадобиться в будущем», — отметил Сунак.

Британский вклад

Напомним, ещё в ноябре 2022-го премьер-министр Великобритании заявил, что объём военной помощи Украине со стороны королевства достиг £2,3 млрд. Он сообщил также, что Лондон и дальше будет поддерживать Киев оружейными траншами. В частности, за счёт поставок 125 зенитных орудий, спецсредств для укрепления ПВО и борьбы с беспилотниками.

Позднее в том же месяце глава британского кабмина отметил, что его страна может увеличить объём военной помощи Украине в 2023 году. Сунак подчеркнул, что власти Великобритании продолжат поддерживать киевский режим «так долго, как это потребуется».

Также по теме «Транши призваны вызвать эскалацию»: как Запад продолжает накачивать Украину оружием Правительство Германии одобрило поставку Украине 178 танков Leopard первого поколения. Тем временем в Минобороны Нидерландов сообщили,...

В декабре министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил, что Лондон может поставить на Украину ракеты более дальнего радиуса действия. Он уточнил, что его ведомство регулярно пересматривает спектр вооружений, которые можно отправить Киеву. В январе 2023-го Уоллес анонсировал поставку дополнительно 600 высокоточных ракет Brimstone класса «воздух — земля».

Тогда же правительство островного государства приняло решение передать Киеву 14 основных боевых танков Challenger 2. Как отмечалось в сообщении на сайте кабмина Соединённого Королевства, это начало перехода на новый уровень «в том, что касается поддержки со стороны Великобритании». В заявлении уточнялось, что после этих бронемашин ВСУ направят около 30 самоходных артиллерийских установок AS90, а обучение экипажей танков и гаубиц начнётся в ближайшее время.

В то же время начальник Генштаба Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс выразил мнение, что отправка ВСУ танков Challenger 2 временно ослабит британскую армию: «оставит брешь» в запасах и усложнит выполнение страной своих обязательств в рамках НАТО.

Как уточнил позднее Уоллес, выступая в палате общин, Challenger 2 будут доставлены на Украину до лета. Министр обороны также рассказал, что военнослужащих ВСУ сначала будут обучать управлению бронемашинами, а затем действиям в составе боевых порядков.

Британский танк Challenger 2

AP

© Pavel Golovkin

В начале февраля Риши Сунак сообщил, что британские инструкторы уже начали обучать украинских военных управлению Challenger 2. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что британские танки «горят и будут гореть» так же, как и другая бронетехника на Украине, а цели специальной военной операции будут достигнуты.

«Когда страны НАТО начинают колебаться»

Опрошенные RT эксперты выразили уверенность в том, что Лондон продолжит наращивать военную поддержку Киева, хотя Великобритания испытывает сложности с обеспечением собственных нужд в области вооружений.

«Те же самые Challenger 2 Лондон хотел списать, но вместо этого их решили утилизировать на Украине. Сунак обещает отдать часть британского металлолома, чтобы позднее обновить вооружение королевства, причём за счёт оружейных компаний США», — заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Что касается обращения Сунака к другим странам относительно поставок боевых самолётов, то это попытка дистанцироваться от данного трека в рамках усилий по оказанию военной поддержки Киеву, считает Леонков.

«Великобритания на публике всячески выражает поддержку украинскому режиму, но пока исключает возможность отправки истребителей. В то же время Лондон давит на другие страны Европы, чтобы те поставляли на Украину свои самолёты и комплексы вооружений. Но даже если какие-то государства на это и пойдут, то обучение лётчиков займёт очень много времени», — сказал аналитик.

С его точки зрения, динамика поставок оружия со стороны Великобритании и Запада в целом постепенно будет замедляться, поскольку ВПК стран НАТО оказался не готов к такой интенсивности боевых действий и связанному с этим расходу боеприпасов и военной техники.

Также по теме «Наступательный потенциал»: как Запад наращивает интенсивность обучения украинских военных Военнослужащие Соединённых Штатов начали новую, расширенную боевую подготовку ВСУ, организованную Вашингтоном на территории Германии,...

«В условиях экономического кризиса в Европе и дороговизны материалов, из которых будут изготавливаться вооружения, реализовать все анонсированные поставки Западу будет очень сложно, не говоря о новых порциях оружейного импорта. Ситуацию для Киева осложняет и то, что ВС РФ регулярно уничтожают западную технику на территории Украины, о чём практически ежедневно сообщает Минобороны», — отметил Леонков.

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов полагает, что Великобритания «исполняет роль подстрекателя» для других западных стран, подталкивая их к новым оружейным траншам.

«Когда страны НАТО начинают колебаться в принятии решения о передаче более тяжёлого наступательного вооружения или более летальных средств, Лондон всегда выступает с какой-либо инициативой в этой плоскости и заявляет, что намерен направить либо танки, либо САУ, либо зенитные ракетные системы. Более того, речь уже идёт об оружии более дальнего действия. Всё это, а также заявление, что королевство может помочь в отправке истребителей киевскому режиму, даёт повод другим странам НАТО рассматривать возможность поставки авиации на Украину», — сказал аналитик в комментарии RT.

Он также считает, что на данном этапе Великобритания становится одним из основных кураторов Украины, поскольку США постепенно переключают своё внимание на Китай.

«Этот процесс происходит поэтапно, но довольно заметно. Поэтому сейчас Великобритания, как страна, фактически патронирующая украинский марионеточный режим, делает всё для того, чтобы эскалация боевых действий происходила как можно быстрее и активнее. Поэтому наблюдается рост поставок боеприпасов, бронетехники, наращивание другой военной помощи, повышается интенсивность обучения бойцов ВСУ», — пояснил Кнутов.

При этом он не исключает, что под давлением Лондона ряд стран Запада могут предоставить Киеву новые виды вооружений.

«Это, вероятно, будет касаться в первую очередь средств противовоздушной обороны. Лондон также, по всей видимости, намерен додавить государства, которые ещё не решились поставлять танки, и принудить эти страны увеличить количество бронетехники для Украины, а также выполнить обязательства, которые были приняты на последней встрече контактной группы в формате «Рамштайн», — заключил эксперт.