Высокоточными ракетами: в Минобороны РФ сообщили об ударах по военным объектам в Хмельницкой области

Пункт дислокации 383-го полка БПЛА ВСУ и склад боеприпасов были поражены на западе Украины (в районе Хмельницкого) в результате ударов высокоточными ракетами морского базирования, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, за минувшие сутки противник потерял до 600 человек убитыми и ранеными. Кроме того, была уничтожена пусковая установка украинского ЗРК «Бук-М1», две РЛС контрбатарейной борьбы, более десяти артиллерийских установок и другая военная техника, несколько складов боеприпасов.

Российские войска нанесли удар высокоточным оружием морского базирования по объектам ВСУ в районе города Хмельницкий на западе Украины. Как уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, был поражён пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов и склад боеприпасов около железнодорожной станции Гречаны.

Спикер МО также рассказал о ходе спецоперации. Так, на Купянском направлении противник за сутки потерял до 70 человек, РСЗО «Град» и две бронемашины. Отмечается, что подразделения Западной группировки войск наносили удары по живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная и Крахмальное (Харьковская область) и Новосёловское (ЛНР).

На Краснолиманском направлении российская оперативно-тактическая авиация, артиллерия, тяжёлые огнемётные системы и другие подразделения группировки войск «Центр» били по расположению формирований ВСУ вблизи н. п. Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР), Терны (ДНР) и в районе Серебрянского лесничества. По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял в этом секторе свыше 200 военных убитыми и ранеными, а также БМП, пять бронемашин, САУ «Гвоздика» и 152-мм буксируемую гаубицу Д-20.

«На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделений Южной группировки войск за сутки уничтожено до 250 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — сообщил Конашенков.

По его словам, в районе н. п. Первомайское (ДНР) была вскрыта замаскированная позиция украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», после чего самоходная пусковая установка ЗРК была уничтожена.

Кроме того, вблизи н. п. Часов Яр (ДНР) и Демурино (Днепропетровская область) были поражены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а в районе Марьинки был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

«На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20», — рассказал Конашенков.

Также недалеко от н. п. Водяное (ДНР) были уничтожены два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами и топливом для военной техники.

На Херсонском направлении за минувшие сутки были ликвидированы до 15 украинских военных и уничтожены САУ «Акация» и «Гвоздика», гаубица «Мста-Б», пять автомобилей и четыре склада боеприпасов.

Российская армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 92 артподразделениям ВСУ на огневых позициях и скоплениям живой силы и техники противника в 118 районах, а вблизи Угледара и н. п. Малиновка (Запорожская область) были поражены командные пункты 72-й мехбригады и 102-й бригады теробороны. Средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников.

Конашенков — о работе российских войск в зоне СВО

Тем временем, украинские вооружённые формирования продолжают обстреливать жилые кварталы городов Донбасса и другие территории в районе проведения СВО. Так, днём в воскресенье, 19 февраля, из н. п. Ласточкино был нанесён массовый удар из РСЗО по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка. По словам мэра города Алексея Кулемзина, за несколько минут было выпущено 40 ракет.

В результате обстрела были повреждены здания детского сада, школы, библиотеки, общежития ДонНТУ, несколько многоквартирных домов, крытый рынок, автостанция. «Это планомерное уничтожение мирных жителей со стороны украинских карателей», — заявил Кулемзин. По предварительным данным, пострадали семь человек.