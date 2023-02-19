Боевики ВСУ обстреляли территорию около рынка в центре Донецка

Выпущенные украинскими боевиками по Донецку снаряды РСЗО упали в районе крытого рынка.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что снаряды упали рядом с рынком, который в последние месяцы неоднократно подвергался обстрелам.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин, со ссылкой на очевидцев, также сообщил о «прилётах» в районе крытого рынка.

«Украинские каратели... выпустили в общей сложности 40 ракет из РСЗО... Очевидцы сообщают о прилётах и повреждениях в районе крытого рынка», — написал он в своём Telegram.

Ранее сообщалось, что украинские военные за две минуты выпустили 40 ракет из РСЗО по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка в ДНР.