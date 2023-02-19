Боевики ВСУ обстреляли территорию около рынка в центре Донецка
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что снаряды упали рядом с рынком, который в последние месяцы неоднократно подвергался обстрелам.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин, со ссылкой на очевидцев, также сообщил о «прилётах» в районе крытого рынка.
«Украинские каратели... выпустили в общей сложности 40 ракет из РСЗО... Очевидцы сообщают о прилётах и повреждениях в районе крытого рынка», — написал он в своём Telegram.
Ранее сообщалось, что украинские военные за две минуты выпустили 40 ракет из РСЗО по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка в ДНР.