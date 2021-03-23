Ядерный диалог: почему Москва считает необходимым привлечь Лондон к переговорам по стратегической стабильности

Планы Великобритании по наращиванию ядерного потенциала говорят о том, что нужно привлекать королевство к переговорам по стратегической стабильности. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, «такой диалог не только назрел, а уже перезрел» в контексте укрепления режимов контроля над вооружениями. Ранее Лондон принял решение повысить предельное число имеющихся у него ядерных боеголовок до 260. Как отмечают эксперты, Великобритания «делает беспрецедентный шаг», значительно увеличивая свой арсенал. Утратив политическое влияние в ЕС после выхода из союза, Британия хочет нарастить его в НАТО, полагают аналитики.

Намерения британской стороны нарастить свой ядерный арсенал говорят о необходимости привлечения Лондона к переговорам по стратегической стабильности, в которых может затрагиваться вопрос сокращения таких потенциалов. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Те шаги, которые сегодня предпринимаются руководством Великобритании, объявленные планы об увеличении количества ядерных боеприпасов, как раз свидетельствуют о справедливости именно такой постановки вопроса с нашей стороны», — отметил он.

По словам Грушко, это необходимо, поскольку «по мере сокращения ядерных потенциалов двух основных игроков — США и Российской Федерации — удельный вес» арсеналов других держав, обладающих таким оружием, в том числе Британии, «в этом ядерном уравнении возрастает».

«Мы исходим из того, что такой диалог не только назрел, а уже перезрел, если мы реально хотим двигаться вперед в сторону укрепления режимов контроля над вооружениями и укрепления стратегической стабильности», — сообщил он.

Ранее Лондон принял решение увеличить число имеющихся у королевства ядерных боеголовок до 260. Об этом говорится в комплексном обзоре политики в области безопасности, обороны, развития и внешних отношений Великобритании, который был обнародован на прошлой неделе. В документе отмечается, что в 2010 году британское правительство объявило о планах сократить максимальный размер ядерного арсенала с 225 до 180 боеголовок к середине 2020-х.

«Однако с учётом меняющейся ситуации в сфере безопасности, включая увеличение технологических и доктринальных угроз, это более не представляется возможным, и Великобритания поднимет потолочное значение до 260 боеголовок», — говорится в документе.

Как заявил накануне глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в интервью BBC, его «прямая обязанность — в рамках поддержки надёжного механизма сдерживания анализировать и оценивать то, над чем в последние несколько лет работает Россия и другие государства».

«В последние годы мы наблюдали, как Россия активно вкладывает средства в противоракетную оборону. Были запланированы и развёрнуты новые комплексы. Если мы хотим, чтобы механизм сдерживания оставался надёжным, он должен выполнять свою функцию», — так Уоллес ответил на вопрос журналиста, действительно ли Британии нужны 80 дополнительны ядерных боеголовок и что Лондон собирается с ними делать.

#Marr: Do we need 80 new nuclear weapons?



Defence Secretary Ben Wallace: "We need a credible nuclear deterrent"https://t.co/euclpR6B9tpic.twitter.com/pCdEYqpa8B — BBC Politics (@BBCPolitics) March 21, 2021

Реакция Москвы

Намерения британских властей нарастить ядерный потенциал прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва сожалеет, что Лондон выбрал «путь увеличения количества ядерных боезарядов».

«Это решение, которое вредит международной стабильности и стратегической безопасности», — подчеркнул он.

Песков также отметил, что в качестве обоснования этого решения «была озвучена некая эфемерная угроза, которая исходит от России».

«Позиционирование России как некоей угрозы является для нас неприемлемым, потому что это неправда», — сообщил пресс-секретарь президента России.

Напомним, в комплексном обзоре политики в области безопасности, обороны, развития и внешних отношений Великобритании РФ названа «наиболее острой прямой угрозой для Великобритании».

Также по теме «Конфронтация рассматривается как возможность»: почему в Европе предупредили о риске глобального конфликта Мир находится перед угрозой нового глобального конфликта. Такой прогноз сделали в военной разведке Чехии. Предвзятость и...

«Мы будем сохранять (ядерный. — RT) потенциал, который бы обуславливал расходы для противника, серьёзно превышающие выгоду, которую он надеется получить от создания угрозы для нашей безопасности или безопасности наших союзников», — говорится в документе.

Помимо этого, в обзоре Российская Федерация упоминается 14 раз, причём по большей части в негативном контексте.

Как отметила представитель российского МИД Мария Захарова, планы Британии по увеличению своего ядерного арсенала на 40% подаются «под соусом абсолютно надуманных разглагольствований о неких военных угрозах со стороны России».

«При чём здесь Россия вообще непонятно, хотите освоить бюджет — так и скажите», — подчеркнула Захарова во время брифинга на прошлой неделе.

Стоит отметить, что 22 марта был также опубликован прогноз до 2030 года министра обороны Великобритании под названием «Оборона в эпоху конкуренции», в котором Россия фигурирует как «серьёзнейшая угроза в области ядерного и обычного вооружения, а также гибридная угроза Европейскому союзу».

«Модернизация Вооружённых сил России, её способность объединять деятельность частного и государственного секторов и бо́льшая тяга к риску делают Россию способным и непредсказуемым субъектом», — говорится в документе.

В связи с этим РФ «может представлять значительную угрозу для способности Великобритании» отстаивать свои интересы в Европе, Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке, подчёркивается в прогнозе.

«Поиск своего места в мире»

Как отметил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, идея о включении Лондона в переговоры по стратегической стабильности имеет веское обоснование, поскольку решение Соединённого Королевства наращивать ядерный арсенал нарушает ряд международных соглашений.

«Лондон в своё время брал на себя обязательства не увеличивать количество ядерных боеголовок, более того, речь шла об их сокращении», — сообщил эксперт.

Он также напомнил, что, когда Россия и США вели переговоры по сокращению стратегических наступательных вооружений, а потом и по ракетам средней и меньшей дальности, «потенциалы Великобритании и Франции не учитывались».

Военный Великобритании

© U.S. Army

«Они были выведены за скобки. Теперь же наступило время, когда эти страны должны быть включены в переговоры по стратегической стабильности, поскольку они не только модернизируют свой потенциал, но и наращивают его», — констатировал аналитик.

По мнению Подберёзкина, Великобритания хочет увеличить число ядерных боеголовок не только для сдерживания России, но и для противостояния Китаю.

«Они хотят, вероятно, разместить дополнительный ядерный арсенал на подводных лодках в Индийском океане, чтобы сдерживать КНР в Юго-Восточной Азии», — считает эксперт.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева заявила в беседе с RT, что Великобритания «делает беспрецедентный шаг, увеличивая количество боеголовок».

«Ещё интереснее то, что Лондон делает это перед конференцией участников Договора о нераспространении ядерного оружия, проведение которой перенесли на 2021 год. Таким образом, если общая тенденция — уменьшать ядерные арсеналы, то Британия в это время, наоборот, повышает количество боеголовок, причём делает она это в контексте увеличения расходов на оборону», — отметила аналитик.

Напомним, Лондон планирует за следующие четыре года увеличить оборонный бюджет более чем на 24 млрд фунтов стерлингов. Тем самым британская сторона сохранит первое место среди европейских стран НАТО с наиболее крупными оборонными расходами, которые сейчас составляют 2,2% ВВП.

Ананьева также обратила внимание на то, что последние действия властей Соединённого Королевства говорят о поиске Великобританией «своего места в мире после выхода из ЕС».

«Лондон, выйдя из Евросоюза и утратив политическое влияние в этом объединении, хочет нарастить его в Североатлантическом альянсе», — полагает эксперт.

При этом британская сторона «продвигает последовательную антироссийскую линию», добавила Ананьева. По её словам, такой подход «крайне удобен в рамках борьбы различных соперничающих сил внутри королевства».

«Например, ранее «российская карта» разыгрывалась в противостоянии между брекситёрами и теми, кто выступал против выхода Британии из ЕС. Первых упрекали в том, что они якобы шли на поводу у России. Никаких доказательств, естественно, не приводили, но подобные обвинения выдвигали. Рефреном проходила мысль о том, что пресловутое влияние России направлено на то, чтобы развалить Евросоюз. Однако внутриполитическая борьба не отменяет геополитическую — коллективного Запада против России», — заключила аналитик.